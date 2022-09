Schopfheim Bildungshunger macht nicht dick

Politik und Gesellschaft

„Hier haben wir viele neue Angebote“, so Katrin Nuiro. Als Biosphärenpartnerin bietet die VHS besonders interessante Wanderungen mit ausgebildeten Biosphärenguides an. Es gibt einen Aktionstag mit Alpakas im Kleinen Wiesental, aber auch „Singe, Seele, singe“: meditatives Wandern und Singen im oberen Wiesental.

Neu im Programm ist ein Kurs zur Ermittlung des eigenen ökologischen Fußabdrucks, bei dem Nutzer erfahren, wie sie in Zeiten von Energieknappheit und hohen Preisen auf diesem Sektor sparen können. Es gibt auch neue Einzelveranstaltungen zu gesellschaftlichen und politischen Thermen. Für Frankophile bietet sich etwa ein Vortrag über Frankreich unter Präsident Macron an.

Ins Gespräch kommen kann man auch bei einer anderen Veranstaltung: „Das Tabuthema Tod wird aus der dunklen Ecke herausgeholt“, so Katrin Nuiro, uns zwar bei einer Buchvorstellung von „Mein Tod und ihr“, ein Buch zum Hineinschreiben, was man sich von den Angehörigen wünscht, wenn man sterben muss. Außerdem wird es ein Filmgespräch mit Jochen Loebbert zum Thema „Landleben“ geben.

Miteinander ins Gespräch zu kommen, ist der Wunsch zahlreicher Bürger – gerade angesichts der Corona-Demonstrationen, bei denen konträre Meinungen die Gesellschaft zu spalten drohen. „Endlich wieder miteinander reden“ ist denn auch das Ziel der VHS-Sparten-Veranstaltung „Gesellschaft im Wandel“. Hier gehe es darum, zuzuhören und nicht gleich zu urteilen, betont die VHS-Leiterin. „Wir hoffen auf unterschiedliche Positionen.“ Zwei Moderatoren begleiten den Abend, aus dem durchaus ein Dialogkurs erwachsen könne, wie Katrin Nuiro unterstreicht. Eine Studienreise nach Schottland rundet das Programm im neuen Semester ab.

Kultur und Gestalten

Nach langer Corona-Pause können die Tanzkurse wieder stattfinden, von denen die VHS etliche im Angebot hat. Neu ist das kreative Tanzen für Erwachsene, ein Kurs, in dem etwas freier getanzt werden kann. Auch für Kinder gibt es ein durchgängiges Programm an jahreszeitlich angepassten Bastelkursen. Einfallsreichtum gefragt ist auch im Kurs „Kreatives Schreiben“ für Jugendliche und Erwachsene. Der Koffermarkt, bei dem Aussteller Selbstgemachtes im Koffer präsentieren, findet am 12. November in der Kulturfabrik statt, die Anmeldefrist für Aussteller läuft.

Gesundheit

Der größte Bereich der VHS wartet mit den bewährten und beliebten, teilweise schon voll belegten Yoga-, Rücken- und Steppaerobic-Kursen auf. Es gibt aber neue Dozentinnen, zum Beispiel mit einem Faszientraining. Außerdem stehen ein Beckenbodenkurs und ein neues Rückentraining, beides in Kleingruppen, auf dem Programm. Baby-Schwimmkurse sind beliebt, neu ist ein Kurs für Kleinkinder in Verbindung mit Entspannung (Baby Well & fit“) und die Babymassage, bei der eine Hebamme Anleitungen gibt.

Obendrein gibt es ein Angebot für junge Leute: Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die schwer durch die Corona-Zeit gekommen sind, können autogenes Training in einem Kurzkurs erlernen; auch für Mütter gibt es Angebote zur Entspannung.

Sprachen

Derzeit sind im Bereich „Deutsch als Fremdsprache / Integrationskurse“ zahlreiche ukrainische Kriegsflüchtlinge zu finden. „Bei den Anfängerkursen am Vormittag sind es 100 Prozent“, erläuterte Ruth Simons, stellvertretende VHS-Leiterin. Das Problem: Die Nachfrage im Landkreis übersteigt aufgrund der vielen Geflüchteten und des Lehrkräftemangels das Angebot. Ein neuer Deutschkurs für Anfänger findet vom 5. Dezember an abends statt (Anmeldung sofort). Für Kurse mit Ziel B1 gibt es das Internet-Anfrageformular in drei Sprachen. Die Homepage gibt genaue Auskünfte, auch Ruth Simons hilft bei Fragen persönlich weiter – sie hebt die wichtige integrative Funktion der Bildungseinrichtung hervor.

Ein besonderes Angebot im Fremdsprachenbereich sind preislich attraktive Schnupperkurse für Englisch und Französisch mit nur sieben Terminen (Verlängerung möglich).

IT-Bereich:

Dozent Michael Fritz bietet unter anderem wieder zwei Kurse in Präsenz an: eine Android-Schulung (Umgang mit dem Smartphone) und einen Kurs für echte Computeranfänger.

Ausstattung

Eine Verbesserung der technischen Infrastruktur hat die VHS durch ein Smartboard erhalten, dessen Anschaffung das Land Baden-Württemberg unterstützte. Außerdem gab es Notebooks für die Mitarbeiterinnen, die sich auf diese Weise auch fortbilden können, und einen weiteren Beamer für die Unterrichtsräume.

Das Programmheft der VHS für Herbst und Winter liegt an allen öffentlichen Plätzen aus und ist auf der Homepage unter www.vhs-schopfheim.de einsehbar. Dort sind auch Anmeldungen möglich.

Beratung und Anmeldeformalitäten für den Fachbereich Sprachen bei Ruth Simons, Terminvereinbarung unter Tel. 07622 / 6739-176 oder -180 oder über das entsprechende Internet-Formular auf der VHS-Homepage.

Die VHS würde gerne auch Kurse für weitere Sprachen anbieten, etwa für Portugiesisch und Griechisch und sucht Lehrkräfte . Voraussetzung ist, dass die Person fließend Deutsch spricht.

Gesucht werden auch pensionierte Deutschlehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten können. Voraussetzung für diese Lehrtätigkeit ist ein Deutsch-Examen.

Wer einen großen Schulungsraum anbieten kann, möchte sich ebenfalls bei der VHS melden, die hier dringend auf der Suche ist.