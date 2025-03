Schopfheim: Bis es aus allen Rohren tropft

Vorneweg gab es einen kleinen Umzug mit Gruppen aus Schopfheim, dem Kleinen und dem Oberen Wiesental sowie von bis hinter dem Dinkelberg. Große und kleine Narren liefen beim Umzug bei sonnig warmem Wetter angeführt vom Wiechser Musikverein durchs Dorf. Von seinem Wagen grüßte auch noch einmal der Schopfheimer Statthalter „Mike us de Bergstroß“. Über so viel Narrenprominenz freute sich nicht nur der Gastgeber „Johannes I. vom Rebacker“ sondern auch die vielen Zuschauer an der Straße waren ausgelassen. Für Sicherheit sorgten Traktoren an alle Zufahrtswegen. So konnte Wiechs unbeschwert den Höhepunkt der Buurefasnacht feiern.