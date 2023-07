Schopfheim Blackout-Planung noch nicht spruchreif

In diesem Zusammenhang waren die Kommunen unlängst gefragt sich an einer Bestandsaufnahme zu beteiligen, in der wichtige Eckdaten in Sachen relevanter Infrastruktur und Organisationsabläufe abgefragt wurden.

Leerstellen im Schopfheimer Notfallplan

Dabei wurde deutlich, dass es in Schopfheim noch einige Leerstellen gibt. Dass diese nun immerhin bekannt sind, gilt Bürgermeister Harscher und Claassen bereits als Erfolg. Was daraus konkret folgt freilich und wie die Leerstellen gefüllt werden sollen, ist noch noch keineswegs ausgearbeitet. Gleichwohl versichert Harscher: „Wenn es zum Notfall kommt, wissen wir, was zu tun ist. Die Maschinerie kommt ins Laufen.“

Große Abhängigkeiten innerhalb der Infrastruktur

Ein großes Problem im Falle eines Blackout-Szenarios ist die unmittelbare Abhängigkeit so vieler kritischer Infrastrukturen von der verlässlichen Stromversorgung. Fehlt der Strom, sind über kurz oder lang auch die Kommunikation, die Wärme- und die Wasserversorgung, der Treibstoffnachschub oder die medizinische Versorgung betroffen. Sicher nicht in den ersten Minuten und Stunden, sehr wohl aber, sobald der Strom über eine gewisse Zeitspanne hinaus fehlt.

Notfalltreffpunkte und Infopunkte

Wichtige Aspekte in Zusammenhang mit Notfallszenarien sind daher beispielsweise die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, die Information der Bevölkerung oder die Einrichtung von Notfalltreffpunkten, an denen Betroffene Unterschlupf, Wärme, Licht und Strom, medizinische Versorgung und nicht zuletzt Informationen finden.

Als Notfalltreffpunkt für die Kernstadt ist die Stadthalle auserkoren. Die technische Ausstattung für die fachgerechte Verteilung der Notstromversorgung fehlt dort noch, räumt Bürgermeister Harscher ein. Aber: „Licht und Wärme würden wir schon hinbekommen.“ Informationen würden dort bereitgestellt, ebenso wie eine medizinische Notversorgung.

Anlaufstation in den Ortsteilen wären im Zweifelsfall die Rat- oder die Feuerwehrhäuser. Hier allerdings ginge es im Zweifel weniger um die Versorgung und die Bereitstellung einer Infrastruktur als darum, „Infopoints“ einzurichten, um die Bevölkerung vor Ort auch dann mit wichtigen Informationen zu versorgen, oder ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Notruf abzusetzen, wenn sonstige Info- und Kommunikationskanäle nicht mehr funktionieren. Auch für eine gewisse Notstromversorgung ist in den Ortsteile gesorgt: „Jede Feuerwehr hat ein Aggregat“, erklärt Harscher.

Kommunikation als wichtiger Aspekt

Apropos Kommunikation: Innerhalb des Krisenstabs wäre diese auch beim Ausfall von Strom- und/oder Mobilfunknetz noch eine gute Weile sichergestellt, über Funk oder Satellitentelefone zum Beispiel. Um die breite Bevölkerung zu informieren, gäbe es im Zweifel auch die Option der mehr oder weniger direkten Benachrichtigung – etwa, indem die Polizei durch die Straßen fährt und Informationen per Lautsprecherdurchsage weitergibt, schildert Harscher ein mögliches Szenario.

Bürger müssen selbst vorsorgen

Signal also: Die Stadt ist dran am Entwickeln von Notfallplänen. Ebenso klares Signal aber: Letztlich sind die Bürger zu einem großen Teil auch selbst verantwortlich, in gewissem Maß für Krisenszenarien vorzusorgen. Egal wie gut man sich vorbereite: „Wir als Kommunen können keine 20 000 Einwohner unterbringen und versorgen, das ist klar“, sagt Harscher. Heißt: Jeder sollte einen Grundvorrat vorhalten zum Beispiel an Kerzen, an Wasser und an Lebensmitteln, die sich auch ohne Strom zubereiten lassen; ebenfalls empfohlen ist eine Taschenlampe oder ein solarbetriebenes Radio.

Eine gute Orientierung, so Harscher und Claassen abschließend, geben hier die Hinweise des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe .

https://www.bbk.bund.de