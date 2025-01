„Schopfheim bleibt bunt“: Bündnis will Demokratie stärken

In einer weiteren AG wurden „Good News für einen Good-News-Kubus“ gesammelt. Das Lörracher „Bündnis 5vor12“ wird mit dem Kubus am heutigen Samstag und am Samstag, 1. Februar, in Lörrach unterwegs sein. Möglicherweise kommen vor den Bundestagswahlen noch weitere Aktionen dazu. Abgeschlossen werden die Aktionen mit einer Kundgebung am Samstag, 15. Februar, um 11.55 Uhr auf dem Senser Platz in Lörrach.