Schopfheim Blumen-Paradies für Insekten

Der 82-jährige gebürtige Brombacher lebt seit 15 Jahren in Enkenstein, hatte einst mit der Ehefrau ein Freizeitgrundstück am Waldrand in Enkenstein erwerben können, dort zuerst ein Gartenhäuschen erstellt und allerlei Kunsthandwerk aus Steinbilderhauerhand aufgebaut. Dann folgte das Eigenheim. Schon immer habe auf der Wiese am Waldrand eine bunte Blumenvielfalt bestanden. Die Margeriten seien dann auch durch Versamung von kleinen Wildstauden, die der Steinmetz mit dem grünen Daumen auf dem Freisitz neben dem Haus gepflanzt hatte, mehr und mehr zum dominierenden Bestand auf der Wiese am Waldrand geworden, freut sich Scheurer.

Seine Margeriten blühen seit einigen Tagen, etwas verspätet wegen des doch ziemlich kühlen und feuchten Mai, sagt Scheurer. Bis in den Oktober hinein wird das so sein, denn gemäht wird die Wiese erst im Herbst. „Bis dahin freuen sich vor allem die Insekten über die blühenden Blumen“, so Scheurer. Damit sei seine Wiese auch so etwas wie ein sehr großes „Insektenhotel“ und ein Beitrag zur Artenvielfalt und zum funktionierenden Ökosystem. Zumal Blumenwiesen nicht zuletzt aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung als Grünfutter-Areale auch in der Raumschaft immer seltener werden, so Dieter Scheurer.