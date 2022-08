Schopfheim Blumengebete nicht nur für Gartenbesitzer

Trotz sommerlicher Temperaturen verschaffte die knisternde Feuerschale für die rund zehn Besucherinnen eine besinnliche Atmosphäre.

Aus dem Gesangbuch zur Reformationsfeier 2017 wurde zunächst gemeinsam das Lied „Du meine Seele singe“ in der Version der feministischen Theologie gesungen. Die Moderatorin eröffnete die Veranstaltung und fragte: „Wer hat zuhause einen Garten?“. Große Unterschiede würden bei der Bewirtschaftung eines Gartens vorliegen. Sie meinte: „Viele von uns haben einen großen Garten, aber keine Zeit, sich um ihn zu kümmern.“ Andere hingegen würden jede freie Minute darin verbringen. Viele verschiedene „Gartentypen“ würden sich mehr oder weniger um ihren Garten kümmern. Andere Gartenbesitzer ließen zu, dass wachsen könne, was wolle. Gärten würden die Menschheit seit Urzeiten begleiten. Ursula Schmitthenner hatte verschiedene Geschichtentypen - rund um den Garten - aus der „Bibel in gerechter Sprache“ mit einer weiblichen Anrede von Gott ausgesucht, so auch die Schöpfungsgeschichte aus dem Garten Eden, wo Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis speisten. Weitere Lesungen handelten vom Kapitel „Paradiesgarten“ oder vom Garten Gethsemane, in dem Jesus verhaftet wurde. Ursula Schmitthenner las eine Geschichte über Jesus in Gestalt eines Gärtners, hier sei viel interpretierbar. Die Sommerlieder, darunter ein Gartenlied „Geh aus mein Herz und suche Freud’“, wurden jeweils von Pfarrer Martin Schmitthenner auf dem Akkordeon begleitet.