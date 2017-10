Schopfheim Böllerwurf auf Passanten: Opfer gesucht

Nachrichten-Ticker

13:58 München: Verdächtiger litt wohl unter Verfolgungswahn

München - Einen Tag nach den Messerattacken auf Passanten in München verdichten sich die Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 33 Jahre alten Verdächtigen. In seiner Vernehmung habe der Mann widersprüchliche Angaben gemacht, hieß es bei der Münchner Mordkommission. Demnach habe sich der Mann von einer Familie verfolgt und bedroht gefühlt - ohne Details nennen zu können. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei den Angriffen waren acht Menschen verletzt worden.

13:46 Taifun überzieht Japan mit heftigem Regen

Tokio - Ein außergewöhnlich großer und starker Taifun hat Japan mit Sturmböen und peitschendem Regen überzogen. "Lan" verlor zwar inzwischen etwas an Kraft, droht aber kommende Nacht auf die Pazifikküste der Hauptinsel Honshu zu treffen, wo auch die Hauptstadt Tokio liegt. Die nationale Wetteragentur warnte die Bevölkerung vor Erdrutschen, angeschwollenen Flüssen und hohem Wellengang. Wegen des Taifuns verzögert sich teilweise die Auszählung der Stimmzettel für die Parlamentswahl. Außerdem wurden mehr als 250 Flüge gestrichen.

12:49 Berlin: Demo "gegen Hass und Rassismus im Bundestag" startet

Berlin - Tausende Menschen haben sich am Brandenburger Tor versammelt, um - so das Motto - "gegen Hass und Rassismus im Bundestag" zu demonstrieren. Geplant ist ein Marsch durch das Regierungsviertel und eine Umrundung des Reichstags. Bei Reden am Brandenburger Tor sollen auch Holocaust-Überlebende zu Wort kommen. Anlass der Demonstration ist die erste Sitzung des neugewählten Bundestags am Dienstag und das Einziehen der AfD ins Parlament.

12:46 Postbank-Beschäftigte stimmen für unbefristeten Streik

Bonn - Im Tarifstreit für die rund 18 000 Beschäftigten der Postbank drohen nun unbefristete Streiks. In einer Urabstimmung hätten 97,7 Prozent der Beschäftigten dafür gestimmt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Morgen gehen die Verhandlungen in die vierte Runde. Die bisher letzte Verhandlungsrunde hatte es vor knapp einem Monat gegeben. Verdi fordert bei der Integration der Postbank in das Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank einen Kündigungsschutz bis Ende 2022 und verlangt fünf Prozent mehr Geld.

12:20 Kurdisches Bündnis nimmt Syriens größtes Ölfeld vom IS ein

Kairo - Ein kurdisch geführtes Bündnis hat eigenen Angaben zufolge das größte Ölfeld Syriens im Nordosten des Landes erobert. Wenige Tage nach der Einnahme der ehemaligen IS-Hochburg Al-Rakka vertrieben die Syrischen Demokratischen Kräfte die Dschihadisten auch vom Al-Omar Ölfeld in der Provinz Dair as-Saur, wie die Koalition in einer Stellungnahme bekanntgab. Vergangenen Monat hatten die SDF bereits das größte Gasfeld vom IS erobert. Die SDF werden von der Internationalen Anti-IS-Koalition unter Führung der USA unterstützt.