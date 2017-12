Schopfheim Brandbrief: „Campus in Gefahr“

Krach um den Campus: Das Megaprojekt bei der Friedrich-Ebert-Schule bereitet so manchem Stadtrat nicht nur wegen der hohen Kosten von mindestens 24 Millionen Euro Kopfzerbrechen. Jetzt kommen auch noch rechtliche Grabenkämpfe hinter den Kulissen dazu.

Schopfheim . Nach Informationen unserer Zeitung schlagen die österreichischen Architekten, die mit ihren Plänen den Campus-Wettbewerb in überzeugender Manier gewonnen hatten, in einem offenen Brief an Bürgermeister und Stadträte jetzt Alarm.

„Die erfolgreiche Umsetzung des Schulcampus ist gefährdet“, heißt es darin. Und die Planer aus Linz warnen, eine „qualitätsvolle Realisierung“ sei „derzeit nicht sicher gestellt“.

Hintergrund sind offenbar verfahrensrechtliche Differenzen zwischen der Stadt als Auftraggeberin und den Architekten bezüglich der Planungsvergaben.

Ursprünglich sollte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Zusammenhang mit dem Campus (Neubau Schule) diverse Ingenieursleistungen (Tragwerksplanung, Heizung und Sanitär, Elektroinstallation) vergeben - und zwar laut Verwaltungsvorlage an regionale Büros. Lediglich die „künstlerische Oberleitung“ sollte das Linzer Büro demnach zugesprochen bekommen – allerdings nur „nach Erforderlichkeit“ und nach „Stundenaufwand abgerechnet“. Zudem hieß es in der Vorlage, dass für den Umbau der alten Schule weitere Ingenieursarbeiten notwendig seien, die die gleichen Büros erledigen sollen.

Zur Entscheidung kam es allerdings nicht, weil der Bürgermeister zu Beginn der Sitzung den Punkt kurzerhand von der Tagesordnung nahm mit der Begründung, es hätten sich am selben Nachmittag neue Aspekte ergeben, die erst noch zu prüfen seien.

Dabei handelte es sich um nichts anderes als den offenen Brandbrief aus Linz. Die österreichischen Planer wehren sich darin gegen diese Teilbeauftragung von Planungsleistungen und fordern Bürgermeister und Stadträte wörtlich auf, „dies nicht zu tun“. Sie erinnern vielmehr daran, dass sie den europäischen Wettbewerb gewonnen und mit der Genehmigungsplanung den „ersten Teil des Auftrags“ abgeschlossen hätten.

Laut Ausschreibungstext für den Wettbewerb hätte die Stadt mit ihnen auch über die „weitere Beauftragung der regulären Planung verhandeln müssen“. Dies sei jedoch trotz mehrfacher schriftlicher Anfragen nie geschehen. „Wir wurden immer wieder vertröstet und haben letzte Woche eine schriftliche Absage ohne Nennung von Gründen bekommen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Linzer Architekten sind darüber nicht nur „mehr als unglücklich“, sondern fordern die Stadt auf, den Weg der Wettbewerbsauslobung weiter zu verfolgen und über die weitere Beauftragung mit ihnen zu verhandeln.

„Fragwürdig“ bei der momentanen Entwicklung sei auch der Versuch, das Projekt in Lose zu unterteilen, um eine „unkomplizierte Vergabe vor Ort“ zu ermöglichen. „Das wäre eine verbotene Umgehung der Vergaberichtlinien“, warnen die Architekten aus Linz und drohen mit dem Kadi: „Das müssten wir prüfen lassen“.

Dessen ungeachtet sind die Absender weiterhin an einer „gemeinsamen partnerschaftlichen Umsetzung des Projektes“ interessiert und betonen, den „Nachteil der großen Entfernung“ könnten sie durch eine Unterbeauftragung von Firmen in der Nähe von Schopfheim „kompensieren“.