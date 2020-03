Schopfheim Brandschutz gegen Bildungsinteressen

Andreas Falk erkundigte sich, wann der Parkplatz Eckhag vom Holzlager befreit wird. Ann-Bernadette Bezzel hat nach eigenen Angaben von den Verantwortlichen die Auskunft erhalten, dass es aufgrund der Holzmarktlage nicht absehbar sei, wann der Parkplatz wieder frei werde.

Den Bauantrag auf Errichtung einer Werbeanlage „Bunte Kuh“ für den bestehenden Rinderlehrpfad beim Info-Pavillon hieß das einstimmig gut. Dabei wurde deutlich, wie viel Verwaltungsaufwand nötig war, um einen genehmigungsfähigen Standort zu finden – von den ehrenamtlichen Stunden der Mitglieder des Tourismus ganz zu schweigen.

Bei der Beratung über die Anpassung der Gebühren für die Bergkopfhalle gab es auch Vergleiche zu anderen Ortsteil-Hallen vorgenommen. Besonders jener mit der neuen Halle in Wiechs wollte den Ortschaftsräten nicht einleuchten. Auch der Aufschlag von 150 Prozent bei der Grundmiete für Dritte bei der Bergkopfhalle stieß auf Unverständnis. Durch einen solchen Aufschlag werde die Anmietung der Bergkopfhalle aufgrund der topografischen Lage uninteressant, was die Kostendeckung noch weiter verschlechtern würde, hieß es. Die Ortschaftsräte lehnten die Erhöhung in der voliegenden Version einstimmig ab.

Unmut unter den Zuhörern rief die angeordnete Entfernung von Werken der Schüler im Schulgebäude hervor, diee ein Brandsachverständiger gefordert habe. Dies sei ein gravierender Einschnitt in das Schulleben. Hier gerate der gewiss wichtige Brandschutz in Konflikt mit den mindestens ebenso gerechtfertigten Bildungsinteressen der Schule. Die Förderung von gestalterischen Fähigkeiten und der Aufbau des Selbstwertgefühl der Kinder gehe verloren. Das Ausstellen ihrer Werke bestätige die Kinder in ihrem Können. Künstlerisch gestaltete Flure werten eine Schule auf und mindern nachweislich den Vandalismus, hieß es.