Schopfheim: Bremt-Erweiterung bis auf Weiteres vom Tisch

Öffentlichkeit kalt erwischt

Die gemeinsamen Planungen von Schopfheimer Verwaltung und Grundstückseigentümern waren zu diesem Zeitpunkt schon deutlich fortgeschritten. Die Öffentlichkeit indes erfuhr erst wenige Tage vor der betreffenden Sitzung von den Plänen – und reagierte mit Empörung: Das (Privat-)Grundstück selbst in der öffentlichen Wahrnehmung ein selbstverständlicher Teil des Naherholungsgebiets entlang der Wiese und dazu aufgrund dieser Lage womöglich hochwassergefährdet, die geplante Zufahrt durchs bestehende Wohngebiet „Bremt“ keineswegs auf bis zu 150 zusätzliche Wohneinheiten ausgelegt: In den Augen der Kritiker mindestens drei schlagende Gegenargumente gegen das Projekt – das nach der denkwürdigen Sitzung denn auch in der Versenkung verschwand.

Neuer Anlauf nach Funkstille

Nach vier Jahren Funkstille (zumindest in der Öffentlichkeit) hatte die Eigentümerfamilie mit Gerhard und Ruwen Faller, Inhaber der in Bad Säckingen ansässigen FW Immobilien GmbH, im April diesen Jahres einen neuen Anlauf genommen, indem sie sich an die Presseöffentlichkeit wandte und zugleich die einzelnen Gemeinderäte, die Fraktionen und Bürgermeister Dirk Harscher anschrieb.