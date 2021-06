Schopfheim „Bremt-West“ ist vom Tisch

Solch ein Naherholungsgebiet gebe es in der Intensität und Wichtigkeit nicht mehr für die Bevölkerung in Schopfheim – sei das Landschaftsbild entsprechend bewertet worden? Weiter fragte Fleck nach der Bewertung der Überflutungsflächen. Bei einem 100-jährigen Hochwasser könnten die bebauten Flächen bis zu 60 Zentimeter eingestaut werden. Habe man Untersuchungen über die Beschattung vorgenommen? Seien alternative Erschließungen wie über den Dammweg geprüft worden, denn die vorgeschlagene Erschließung über die Walter-Brutschin-Straße sei wegen der beengten Verhältnisse „absolut ungeeignet“?

Fleck erinnerte an die immer älter werdende Bevölkerung, für die das geplante Gebiet wenig geeignet sei. Die Stadt benötige zwar bis 2040 noch 50 bis 60 Wohnungen pro Jahr. Doch seien für die nächsten fünf Jahre genügend Projekte vorhanden. „Eine ungewöhnlich schnelle – auch nichtöffentlich vorangetriebene – Planung ist somit nicht begründet.“

Mit dem von der Verwaltung bei frühem Verfahrensstand „ohne wesentliche Grundlagen und Abklärungen vorgeschlagenen Aufstellungsbeschluss“ erhöhe sich der Bodenwert der Grundstücke von landwirtschaftlicher Fläche auf Bauerwartungsland. Sollte nach einer Abklärung und Bewertung aller Fakten oder wegen fehlender Genehmigungsfähigkeit ein Aufhebungsbeschluss erforderlich sein, könne dies zu Schadenersatzforderungen führen, warnte Fleck. Hier würde der Gemeinderat das größte Risiko für die Stadt eingehen.

Auch zum Gewerbekanal, der laut Planung hätte wiederbelebt werden können, äußerte sich Klaus Fleck. Die Wiese habe nur eine begrenzte Wassermenge. Der Gewerbekanal erhalte am Hammerwehr die maximal mögliche Wassermenge unter Berücksichtigung der Mindestwassermenge unterhalb des Stauwehrs. Mit dem Neubau des Fahrnauer Wehrs sei „endlich das ökologische Ziel erreicht“ worden, die Wiese in diesem Abschnitt wieder als wasserführender Fluss zu erhalten und gleichzeitig am neuen Wehr Strom zu erzeugen.

„Das entspricht keinem normalen Verfahren“

Dies sei vorher nicht der Fall gewesen, da der Fahrnauer Kanal das notwendige Wasser bis auf ein kleines Rinnsal abgezweigt habe. Der Kanal sei auf Kosten von KWR rückgebaut worden, ebenso habe KWR Umbau und Erneuerung des Hammerwehrs finanziert. Eine Reaktivierung dieses Kanals bedeute eine weitgehende Stilllegung der Stromerzeugung am Fahrnauer Wehr und nur noch eine geringe Wassermenge in Wiese zwischen Fahrnauer Wehr und Hammerwehr. Im übrigen habe das Turbinenhaus kein Wasserrecht mehr. Für das Hammerwehr bestehe eine Unterhalts- und Bauerhaltungspflicht durch die Teichgenossenschaft.

„Die Vorgehensweise mit fehlenden Unterlagen entspricht keinem normalen verfahren“, bilanzierte Klaus Fleck. Das in der Vorlage aufgeführte Verfahren, die Bürgerbeteiligung erst nach dem abgestimmten Bebauungsplanentwurf und den entsprechenden vertraglichen Regelungen mit der Anhörung der Bürger und Behörden zu beginnen, könne auch als Farce betrachtet werden. Für ihn habe diese Maßnahme, die die Verwaltung in enger Abstimmung mit dem Bauträger befürwortet und „im stillen Kämmerlein“ behandelt habe, ein „Geschmäckle“, so Flecks persönliche Meinung.

„Das Vorgehen ist mehr als fragwürdig“, stimmte auch Klaus Böttger, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe, mit ein. Energiedienst werde wohl keinen Liter Wasser mehr ableiten können und wollen; der BUND werde die Zusammenarbeit mit der Stadt aufkündigen, wenn Wasser abgeleitet werde, kündigte Böttger an. Es gebe auch keinen Grund, dem dortigen Wasserspielplatz das Wasser zu entziehen.

Nach den Wortmeldungen zahlreicher Bürger schlug Ernest Barnet (Grüne) vor, hier sofort – ohne Debatte – abzustimmen, was Peter Ulrich befürwortete. Ulrich stellte den Antrag zur Geschäftsordnung, darüber abzustimmen, dass sofort über den Aufstellungsbeschluss abgestimmt werde. Bürgermeister Harscher wollte zunächst noch Stadtplaner Egi zu Wort kommen lassen, entzog ihm aber sogleich das Wort, weil er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er laut Gemeindeordnung über den Antrag zur Geschäftsordnung zuerst abstimmen lassen müsse.

Als das geschehen und beschlossen war, fegte der Rat die Aufstellung des Bebauungsplans „Bremt-West“ vom Tisch (lediglich Kai Horschig stimmte zu). Hildegard Pfeifer-Zäh (ebenfalls Freie Wählerin) erinnerte daran, dass es für eine Teilfläche einen gültigen Bebauungsplan gebe und man mit dem Investor im Gespräch bleiben solle, auch wegen des Gewerbekanals.

Peter Ulrich erwiderte, hier sei Bürgersinn gefragt, damit die Kosten nicht an der Stadt hängenbleiben. Jeannot Weißenberger (CDU) appellierte an die Bürger, landwirtschaftliche Flächen im Naherholungsgebiet nicht einfach niederzutrampeln, und Felix Straub (Grüne) kritisierte, dass die Verwaltung nur nichtöffentlich, und auch hier ohne Investor und nicht vollumfänglich, über das Vorhaben informiert habe.

Schopfheim (ma). „Ich bin hier aufgewachsen und konnte mir eine Wohnbebauung vorstellen“, sagte Bürgermeister Harscher zu den Neubauplänen in Bremt-West. Das Vorgehen der Verwaltung habe aber „kein Geschmäckle“, wies er diesen Vorwurf zurück. „Ich lasse mich nicht vor jemandes Karren spannen.“ Im übrigen handele es sich um einen seriösen Investor.

Aber er habe eine „zweigeteilte Meinung“, so Harscher, denn er erkenne auch die Bedeutung besagter Fläche als Naherholungsgebiet. Auf der anderen Seite bekomme er wöchentlich Anfragen von Firmen, die Wohnungen für ihre Mitarbeiter suchen. Die Nachfrage sei enorm, die Stadt sei auf den Investor zugegangen, der Gemeinderat in einer Klausurtagung informiert worden. „Wir waren nicht blauäugig.“

Die Stadt hätte 300 000 Euro für ihre geplante Sanierung der alten Stellfalle beim Hammerwehr sparen können, weil der Investor den früheren Gewerbekanal hatte reaktivieren und durch das Neubaugebiet fließen lassen wollen. Er wolle aber „keine Bebauung um jeden Preis“, unterstrich Bürgermeister Harscher, der sich bei Abstimmung für oder gegen die Bebauungsplanaufstellung der Stimme enthielt. „Ich bin nicht weit weg von der Bürgerschaft.“

Schopfheim (ma). Zahlreiche Bürger meldeten sich ebenfalls zu Wort. Es wurde danach gefragt, welche Rolle die Befindlichkeiten der Bevölkerung noch spielt und kritisiert, dass auch die Fraktionen die Bürger nicht informiert hätten. In Zeiten des Klimawandels sei vorsorgliches Handeln gefragt statt eines Verzichts auf Grünflächen und die Außerkraftsetzung von Überschwemmungsgebieten. „Wo sollen die Kinder, Rentner und Radfahrer hin?“, so eine Zuhörerin, und auch nach dem Verbleib des Naturkindergartens wurde gefragt, dessen Alltag indes auch von den Bauarbeiten massiv gestört würde.

Eine andere Bürgerin erkundigte sich, wo die rund 200 zu erwartenden Fahrzeuge parken sollen und ob die Spielstraßen umgewidmet werden müssten. Erst Wald- und Insektensterben, dann eine „Naturzerstörung dieses Ausmaßes“ – verfolge die Stadt hier „einseitig Kapitalinteressen“, und wie sei das alles mit dem Leitbild der Stadt („lebenswertes Schopfheim“) vereinbar?, wurde ebenfalls kritisiert.

Von Petra Martin

Die Ratssitzung am Montag war eine höchst denkwürdige Sitzung – und allem voran eine krachende Niederlage für die Stadtverwaltung. Einzig und allein die Bürger können zufrieden sein. Sie haben stante pede erreicht, was sie wollten: die Ablehnung der Bebauungsplanaufstellung.

Und dies war berechtigt. Die Verwaltung hatte ein unübliches Vorgehen gewählt, sie hatte viel zu viel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewirkt – selbst Stadträte fühlten sich nur dürftig informiert, was den Eindruck erweckte, die Verwaltung habe sich einseitig auf die Seite des Investors geschlagen.

Und dann musste sich die Verwaltung von Alt-Bürgermeister Fleck, der nicht gerade als Bauverhinderungsbürgermeister bekannt ist, auf den Zahn fühlen und über die Risiken verschiedener Aspekte des Projekts aufklären lassen.

So viele Fragen, auch seitens vieler weiterer Bürger, doch die Verwaltung fand keinen Weg, diese zu beantworten und zufriedenstellend zu klären, zu zeigen, dass sie sich möglicherweise sehr wohl kritisch mit den verschiedenen Seiten des Bauvorhabens auseinandergesetzt hat – diesen Weg hatte sie sich durch ihre Verfahrensweise selbst verbaut.

Es war zu spät, um das Thema von der Tagesordnung abzusetzen, verpasst der Zeitpunkt für eine rechtzeitig einberufene Bürgerversammlung.

Es tut sich überhaupt die Frage nach einem professionellen Stadtentwicklungskonzept auf.

Bürgermeister Harscher drehte ob des Protests bei, aber der Eindruck einer machtlosen, einer völlig argumentationslosen Verwaltung blieb. Die außergewöhnliche Sitzung wurde zeitweise unglücklich geführt. Bürgermeister Harscher musste als Sitzungsleiter mehrfach – von Stadträten und seinen Mitarbeitern – darauf hingewiesen werden, dass bei einem Antrag zur Geschäftsordnung die Sachberatung unterbrochen und abgestimmt werden muss, was dazu führte, dass Harscher seinem fachkundigen Stadtplaner das Wort abschnitt, das er ihm gerade erteilt hatte – das hätte ganz bestimmt anders gehandhabt werden können.

Dass die Verwaltungsspitze – oder Teile davon – die Brisanz des Themas offenbar nicht erkannt, nicht sensibilisiert war und entsprechend wohlüberlegt agiert hat – hier handelte es sich eben nicht um eine bloße Nachverdichtung in einem Baugebiet –, zeugt davon, dass schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung einiges im argen lag, was auch die fast vollständige Ratsmehrheits-Meinung zugunsten einer sofortigen Abstimmung ohne Debatte unterlegt.

Fazit: Es war eine Sitzung, die sogar langjährige Beobachter des politischen Geschehens in Schopfheim konsterniert zurückgelassen hat.

Schopfheim. Im Zeitraum vom 8. bis 15. Juni gab es in Schopfheim und den Ortsteilen insgesamt drei neue Covid-19-Infizierungen und vier Kontaktpersonen in Quarantäne. Bei den Neuinfizierungen seien keine Fälle von Virus-Mutationen bekannt, teilt die Stadtverwaltung mit.