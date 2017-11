Schopfheim Brenzlige Situation auf der B 317

11:43 Schulz zu Jamaika-Sondierung: Inszenierung mit royalen Balkonbildern

11:41 Medien: Löw holt Götze und Gündogan zurück ins Nationalteam

Berlin - Nach über einem Jahr wird Mario Götze nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren. Auch der lange verletzte Ilkay Gündogan gehört demnach für die Testländerspiele am 10. November in London gegen England und vier Tage später in Köln gegen Frankreich zum Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw. Der Dortmunder Götze hatte sein bisher letztes Länderspiel vor einem Jahr gegen Italien bestritten. Löw gibt seinen Kader für den letzten Länderspiel-Doppelpack 2017 am Freitagmittag offiziell bekannt.