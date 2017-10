Schopfheim. Ein größerer Wasserrohrbruch ereignete sich nach Angaben der Stadtverwaltung am heutigen Montag in der Adolf-Müller-Straße. Die Reparaturarbeiten sollen Nacht erfolgen. Während der Reparaturarbeiten könne es zu kurzzeitigen Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen, heißt es weiter. Am Dienstagmorgen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.