Schopfheim: Brücke spannt sich mit Kulturprogramm

Das gemeinsame Logo zeige die Stärke des Zusammengehörigkeitsgefühls der beiden Kulturstädte, ist die übereinstimmende Meinung der beiden Bürgermeister Dirk Harscher und Michael Thater, die das neue Programm kürzlich zusammen mit den Kulturverantwortlichen der beiden Städte, dem Schopfheimer Fachbereichsleiter Jürgen Sänger und dem Kulturbeauftragten Patrick Schmidtner sowie der Wehrer Kulturamtsleiterin Katharina Reitinger, im Alten Schloss in Wehr vorstellten.

Verstärkte Vermarktung

Die beiden Kulturmacher haben das Programm und das Logo ausgearbeitet. Der Name Kulturbrücke soll das Zusammenspiel der beiden Städte signalisieren, so Bürgermeister Harscher. Der Rathauschef kündigte an, dass man stärker in die Vermarktung und in die sozialen Medien gehen wolle, um das Programm besser zu bewerben.