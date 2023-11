Schopfheim: Bühne frei für den Traditionsmarkt

Der Markt findet traditionell am ersten Dienstag und Mittwoch im Dezember statt – in diesem Jahr also am 5. und 6. Dezember. „Wie in jedem Jahr bietet der Markt ein vielfältiges Angebot der verschiedensten Waren an“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt. Geöffnet ist der Markt am Dienstag, 5. Dezember, von 9 bis 21 Uhr; und am Mittwoch, 6. Dezember von 9 bis 18 Uhr.