Schopfheim „Bündelung macht Sinn“

Die Dr. Max-Metzger-Schule wird Standort für eine Inklusionsgruppe. Dafür sprach sich der Verwaltungsausschuss einstimmig aus. Nach Ansicht des Staatlichen Schulamts ist die Schopfheimer Grundschule ein geeigneter Standort für ein inklusives Gruppenangebot, in dessen Rahmen Kinder mit einer Behinderung in einer Grundschulklasse - zieldifferent - unterrichtet werden.

Von Petra Martin

Schopheim . Eltern betreffender Kinder haben die Wahl, ihr Kind entweder in ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum zu schicken, so wie die Johann-Peter-Hebelschule eines ist - oder in eine inklusive Gruppe an einer Regelschule.

Für das Schulamt wäre es für die Planung von Vorteil, über einen verlässlichen Partner für eine solche Inklusionsgruppe verfügen zu können, damit es nicht jedes Jahrs aufs neue einen Standort suchen müsste, erläuterte Schulamtsdirektorin Barbara Walz. Auf diese Weise müssten nicht an allen Grundschulstandorten entsprechende Einrichtungen für inklusiv beschulte Kinder vorgehalten werden, dies besonders auch im Hinblick auf die Barrierefreiheit, wie die Stadtverwaltung anmerkte, die wie einige Stadträte mögliche Kostenproblematiken ansprach.

Da die Inklusion rechtlich im Schulgesetz verankert sei, bedürfe die Schulbehörde grundsätzlich keiner Vereinbarung beziehungsweise Zustimmung vom jeweiligen Schulträger, so Barbara Walz. Die Schulbehörde wolle die Umsetzung jedoch nicht ohne Abstimmung mit dem Schulträger vollziehen. Es muss laut Stadtverwaltung lediglich eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Hebelschule und der Max-Metzger-Schule geschlossen werden, da voraussichtlich Stellenanteile von Sonderschulpädagogen zur Verfügung gestellt werden.

Eine zentraler Standort auch für Kinder aus dem Umland

„Kann die Stadt auch ablehnen, weil sie mit der Johann-Peter-Hebelschule schon eine Sonderschule hat?“, erkundigte sich Bürgermeister Nitz. Die Antwort von Schulamtsdirektorin Barbara Weiß war eindeutig: „Nein! Man muss beide Seiten vorhalten.“ Auch wenn es nur ein Kind pro Schuljahr betreffe, so Barbara Walz auf die weitere Frage von Bürgermeister Nitz, müsse das Schulamt dies planen.

Es sei freilich möglich, den Einzugsbereich zu vergrößern und auch Kinder etwa aus dem Kleinen Wiesental, Hausen oder aus Richtung Lörrach aufzunehmen. Wichtig sei eine Bündelung. Barbara Walz erinnerte nach einer Frage von SPD-Stadträtin Teresa Klein daran, dass es einen Finanzausgleich pro Kind gebe. An die Adresse der Eltern sagte Barbara Walz, dass das Niveau durch ein inklusives Gruppenangebot nicht absinke.

Kai Horschig (Freie Wähler) nannte als Beispiel ein Kind, das in Wiechs aufwächst und dort in den Kindergarten und einen Verein geht. Sollte dieses Kind nicht die Wiechser Schule besuchen dürfen? Und wenn andre Kinder aus anderen Kommunen in die Inklusivgruppe nach Schopfheim gingen, müssten diese Gemeinden dann nicht auch an anfallenden Kosten beteiligt werden?

Bürgermeister Nitz und weitere Gemeinderäte erkundigten sich ebenfalls zur Kostenfrage. Wenn durch eine Veränderung des Klassenteilers in der Max-Metzger-Schule ein Raum mehr benötigt würde, wer zahle dies dann? „Bleiben wir auf den Kosten hocken?“ Barbara Walz bestritt dies. Es werde vorherige Absprachen geben.

SPD-Fraktionsvorsitzender Artur Cremans nannte indes als Beispiel den möglichen Einbau eines Aufzug. „Bleiben diese Kosten an der Stadt hängen?“ Cremans erinnerte aber auf der anderen Seite daran - wie auch die Stadtverwaltung -, dass Schopfheim das Angebot einer Inklusionsgruppe als Mittelzentrum übernehmen könne.

„Deshalb steuern wir das Ganze ja: um Kosten zu sparen“, so Schulamtsdirektorin Walz. Wegen eines Kindes würde bestimmt kein Aufzug gebaut. Es werde keine Einzelfalllösungen geben. Deshalb werde ja die Bündelungslösung angestrebt. „Für wie viele Kinder wird ein Aufzug gebaut?“, wollte daraufhin Artur Cremans wissen. Barbara Walz betonte, ein Aufzug würde in den seltensten Fällen gebraucht. In der Regel genügten in der Grundschule Rampen. Die Barrierefreiheit sei in der Regel in Grundschulen einfach herzustellen. Eva Skrypnik, Rektorin der Max-Metzger-Schule, sagte, ihr sei keine einzige Gegenhaltung aus ihrem Kollegium zu Ohren gekommen. Die Schule trage dies mit.

„Der Neubau der Hebelschule wird dadurch nicht obsolet“

Bürgermeister Nitz erinnerte an die Funktion Schopfheims als Mittelzentrum. Das Problem für die Kommune seien indes die vielen Änderungen des Schulgesetzes. Eine Bündelung mache wirklich Sinn. Er erwarte vom Schulamt für die Zustimmung durch die Stadt, dass es keine Einzelfallentscheidungen treffe und dem Schulträger dann seinerseits entgegenkomme.

Nitz betonte, dass der Neubau der Hebelschule auf dem Campusgelände durch die Schaffung einer Inklusionsgruppe an der Max-Metzger-Schule nicht obsolet werde. Die Anmeldezahlen an der Hebelschule würden nach einem Rückgang jetzt wieder steigen.