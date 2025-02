Schopfheim: Bürger bekommen Geld für Klimaschutz

Ob sich die komplexen Zusammenhänge vom (Stadt)klima bis zur „grauen Energie“ (etwa für die Herstellung der PV-Module oder für die Überdachung des Parkplatzes) tatsächlich in einem derart schlichten Summenspiel abbilden lassen, bezweifelte Grünen-Sprecherin Dagmar Fuchs. „Ich stelle in Frage, ob da ein ökologischer Nutzen rausspringt.“ Eine Horizonterweiterung regte auch Kuri an. So stelle sich die Frage, wie die Stadt grundsätzlich mit versiegelten Flächen umgehen wolle. Bei Ulrich wiederum stießen derlei Bedenken auf Unverständnis: Schopfheim sei auf der Hälfte seiner Gemarkung bewaldet – „und jetzt diskutieren wir über ein paar Bäumlein?!“

Zuschüsse für Bürger

Um die Bürger in ihrem privaten Umfeld und Alltag zu kleinen Änderungen zugunsten des Klimas zu bringen, winkt die Stadt mit Barem: Schon seit etlichen Jahren gibt es für bestimmte Maßnahmen, insbesondere Flächen-Entsiegelung oder Fassaden-Begrünung einen gewissen Geldbetrag. Weil dieses Angebot von den Bürgern aber gar nicht so recht angenommen bzw. abgerufen wird, wird das Förderprogramm nun breiter aufgestellt. Einstimmig erweiterte der Gemeinderat die sogenannten „Fördertatbestände“ um die Bereiche „Mobilität“, „Bauen und Sanieren“ sowie ‚Erneuerbare Energien“.

Breitere Förderung

Heißt konkret zum Beispiel: Für die Anschaffung eines Lastenrad kann man bis zu 400 Euro abgreifen, für einen Kinder-Anhänger gibt es bis zu 200 Euro und den Kauf eines gebrauchten E-Autos kann man sich von der Stadt mit 500 Euro subventionieren lassen. Für die Dämmung von Bestandsgebäuden winken bis zu 1500 Euro, und unterm Stichwort „Erneuerbare Energien“ werden diverse Anschaffungen vom Stecker-Solar-Gerät über die PV-Anlage auf dem Garagendach bis zum stationären Batteriespeicher mit bis zu 500 Euro gesponsert.