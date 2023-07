Schopfheim Bürger entscheiden über Hebelschule

Finanzen

Hauptargument für den Verkauf sind die klammen Gemeindefinanzen: Die Stadt müsse sich von einem Teil ihrer Gebäude trennen – nicht allein um des direkten Verkaufserlöses willen, sondern vor allem, um sich auf Dauer Unterhalt und Sanierung zu sparen, so das Credo. „Im Moment müssen wir uns als Kommune fragen, wie wir unsere Pflichtaufgaben überhaupt noch erfüllen können“, wurde Bürgermeister Dirk Harscher in der Sitzung deutlich.

Für Bürgerinitiative und Grünen indes sind die Finanzen kein Totschlagargument: Etwa 850 000 Euro soll der Verkauf bringen, etwa 3,6 Millionen veranschlagt die BI für die Sanierung: Mache plus/minus 4,4 Millionen, die der Stadt Schopfheim die Chance auf eine zukunftsgerichtete Stadtplanung doch wert sein sollten.

Stadtplanung und Nutzen

Tatsächlich gehe es bei der Hebelschule nicht allein ums akute Geld, sondern, weiter gedacht, um Stadtgeschichte und vor allem Stadtentwicklung: Das Gebäude biete die ideale Voraussetzung, eine attraktive und belebte Altstadt zu befördern – wenn es denn weiterhin im Besitz der Stadt ist und der Öffentlichkeit zur Verfügung steht: Co-Working-Räume, Bürgertreff und VHS, im Dachgeschoss ein Veranstaltungsraum für Kultur oder zum Beispiel für barrierefreie Ratssitzungen, die in Schopfheim nach wie vor fehlten, skizzierte Michael Straub als Sprecher der BI.

„Ein Verkauf widerspricht dem Gedanken guter Stadtentwicklung völlig“, erklärte Jürgen Fremd (Grüne).

Die Befürworter eines Verkaufs indes bezweifeln, dass es die von der BI ins Spiel gebrachten Angebote überhaupt braucht: Von den kirchlichen Gemeindezentren bis zum Georg-Reinhardt-Haus gebe es etliche Begegnungsräume vor allem für Senioren, ebenso wie es Kulturräume gibt, einen davon nur wenige Meter weiter: Das Museum mitsamt -keller.

Fehlende Ressourcen

Und: Auch bei einem Verkauf an privat sei das Gebäude für die Öffentlichkeit ja nicht verloren, so das Argument der Verkaufs-Befürworter. „Das Gebäude verschwindet ja nicht einfach“, sagte Harscher. Die Nutzung wiederum wolle man dem künftigen Besitzer im Kaufvertrag teils vorschreiben.

Die Stadt selbst habe in naher Zukunft ohnehin weder finanziell noch personell die Ressourcen, um das Gebäude in der visionierten Weise zu bespielen, sagte Hildegard Pfeiffer-Zäh (Freie Wähler) und wurde von Thomas Kuri (CDU) unterstützt: Das Gebäude habe einen immensen Sanierungsstau. Die Idee, dass es da mit „ein bisschen Umbau“ getan sei, sei schlichtweg „Blödsinn“; Stichwort sei unter anderem der Brandschutz.

„Was kann uns da also besser passieren, als dass jemand das Gebäude kauft und eine gute Nutzung umsetzt? Das ist dann wirklich gute Stadtentwicklung“, befand Pfeiffer-Zäh.

Kritik am Bürgerentscheid

Kritik am eingeschlagenen Weg in Richtung Bürgerentscheid übte unter anderem Marc Leimgruber (CDU): Was ihn „ängstige“ sei, dass auf diese Weise eine Entscheidung, die der Gemeinderat zwei mal getroffen habe, einfach nicht beachtet werde – „als wäre es absoluter Nonsense, als hätten wir uns kein bisschen mit dem Thema beschäftigt“.

Ähnlich äußerte sich Peter Ulrich (SPD): Nach dem ersten Gemeinderatsbeschluss 2018 wäre ein Bürgerentscheid angemessen gewesen.Dass die Grünen das Thema dann aber durch einen Antrag Jahre später noch mal auf die Agenda heben, um die Uhr für einen Bürgerentscheid zurück auf Null zu stellen, sei Trickserei.

Narrenzunft zeigt Präsenz für den Verkauf

Mit einer näheren Betrachtung dessen, welche Folgen ein Nicht-Verkauf der Hebelschule womöglich anderswo – konkret: in der Kulturfabrik – haben könnte, tat sich in der Diskussion um die Hebelschule ein neuer Schauplatz auf, der am Montagabend eine beachtliche Narrenschar in den Ratssaal trieb. Aus der Pflicht heraus, einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung ihres Anliegens (Nicht-Verkauf der Hebelschule, Einrichtung eines Bürgertreffs) vorzulegen nämlich hat die Bürgerinitiative den Verkauf von Kulturfabrik und Oberfeld-Bolzplatz ins Spiel gebracht.

„Fasnacht und Feste in Gefahr“

Die Kulturfabrik indes dient den unter Dach der Narrenzunft versammelten Schopfheimer Narrenzinken als Lager für ihr Umzugs- und Festmaterial. Sollte den Narren diese Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung stehen, seien über kurz oder lang Saal- und Straßenfasnacht, Städtlifest und Rettichfest in Gefahr, erklärte Oberzunftmeister Frank Pfeiffer im Rahmen der Bürgerfragestunde im Namen der zahlreichen Narren, die zur Ratssitzung gekommen waren.

Auch aus diesem Grund werde er alles dafür tun, dass der Bürgerentscheid zugunsten eines Verkauf ausfalle, kündigte Peiffer an – und das sei angesicht von 1500 Mitgliedern in der Narrenzunft plus vielköpfigem Umfeld so einiges.

„Inkonsistenz in der Argumentation“

Auch dass der Bolzplatz Oberfeld in der Liste möglicher Gegenfinanzierungen auftaucht, brachte Grünen und BI deutliche Kritik ein. Schließlich hatten sich die Grünen und eine Bolzplatz-BI – teils die selben Akteure wie heute in Grünen und Hebelschul-BI – einst vehement dagegen ausgesprochen, dass der Bolzplatz verkauft und womöglich bebaut wird – eine „Inkonsistenz in der Argumentation“, wie unter anderem Peter Ulrich (SPD) befand.

Vorschläge werden „nie so umgesetzt“

Namens der BI versuchte Michael Straub in seiner Stellungnahme, diesem Argumentationsstrang den Wind aus den Segeln zu nehmen: Dass die BI eine solche Liste überhaupt erstellt habe, liege daran, dass Bürgerinitiativen in Baden-Württemberg besondere Steine in den Weg gelegt werden: Anders als anderwo müssen BIs hier Vorschläge zur Gegenfinanzierung ihres Anliegens vorlegen. Das allerdings sei eher eine Formalie – die Vorschläge indes würden „nie so umgesetzt“ und dienten „hauptsächlich dazu, die Bürger erschrecken zu wollen“. Eben das sei ja offenkundig auch gelungen.

Angemessene freiwillige Leistungen der Stadt

In diesem Sinne sei auch nicht damit zu rechnen, dass die laufenden Kosten eines Kulturzentrums tatsächlich durch eine Erhöhung der Grundsteuer beglichen werden; dies ist ein weiterer Vorschlag der BI in Sachen Gegenfinanzierung der laufenden Kosten. So würden ja auch die Kosten etwa für die Schwimmbäder – etwa 15 Euro pro Bürger und Jahr – oder Musikschule – etwa 13 Euro pro Bürger und Jahr –nicht direkt gegen die Einnahmen der Grundsteuer verrechnet, erklärte Straub. All dies seien angemessene und vernünftige freiwillige Leistungen der Stadt – „und hierzu würde auch ein Kulturzentrum mit sicher geringeren Kosten gehören.“