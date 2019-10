Schopfheim Bürgerpreis für Max Schwörer

Der frühere Bürgermeister hielt auch die Laudatio auf den Bürgerpreis-Empfänger Max Schwörer. Nitz erinnerte an die zahlreichen Projekte, für die sich der Preisträger einsetzte. Schwörer war Mitglied der Agendagruppe „Sauber und sicher“, war Bezirkslehrwart und Landesausbilder im Skiverband Schwarzwald, 35 Jahre lang Skischullehrer und Vorstandsmitglied im Skiclub Fahrnau und ist noch immer Nordic-Walking-Trainer.

Zusammen mit dem Förster pflanzte er mit Schülern der Hebelschule Bäume, fertigte den Brunnen im Ente­gast, stellte die Bank beim Rückhaltebecken zwischen Fahrnau und Hausen wieder her, betreut(e) den Bücherschrank am Marktplatz und war von der ersten Stunde an dabei, als „Schopfheim hilft“ die Flüchtlingsbetreuung in Angriff nahm. Zudem engagiert sich Max Schwörer in der Partnerschaft mit Poligny und ist Mitbegründer der „ZeitbankPlus Mittleres Wiesental.

Da traf dann wohl ein „froher und glücklicher“ Bürgermeister und Schirmherr Dirk Harscher den Nagel auf den Kopf, als er in seinen Grußworten Goethe bemühte: „Wer nichts für andere tut, tut auch nichts für sich!“ Solch vorbildliches Engagement sei „leider nicht mehr selbstverständlich in dieser Zeit, in der jeder mehr nur noch auf sich schaut.“

Kiwanis, Rotarier und Bürgerstiftung seien aus der Markgrafenstadt und dem Wiesental nicht mehr wegzudenken, betonte Harscher und erinnerte an die zahlreichen sozialen Einrichtungen, die von deren Unterstützung bislang profitierten.

Von den Einnahmen der Benefizgala, darunter 7500 Euro aus dem Verkauf von Tombolalosen, spendet der Kiwanis-Club nach Angaben der neuen Präsidentin Nicole Grether seinen Anteil an das Lörracher Frauenhaus, die Michaelsgemeinschaft Schweigmatt und den Begegnungsbahnhof in Hasel. Holger Grüne, der Präsident des Rotary-Club Wiesental, kündigt an, man wolle das Hospiz am Buck und das ambulante Kinderhospital Lörrach-Hochrhein der Malteser zu unterstützen.

Zu den Dreigänge-Menüs aus den Küchen des „Adler“, der „Löwen“ aus Schopfheim und Zell und aus dem Restaurant „Glöggler“ genossen die Gäste – darunter zahlreiche Bürgermeister und Gemeinderäte aus der Region sowie Landrätin Marion Dammann –­ ein schwungvolles Begleitprogramm. Welt-, Europa- und Deutsche Meister in Serie hatte die „Body Language Crew“ um Mentor Shalijani mitgebracht. Diese zeigten mit teils halsbrecherischen Übungen und Tänzen, warum sie in Deutschland und der Welt Titel einheimsen.