Schopfheim Bürstenbinder und Korbflechter

Schopfheim-Eichen (ros). „Es git kei schlecht Wetter, numme schlecht azogeni Lüt“: Dies betonte eine Besucherin des Bruuchtumsfestes lachend, draußen, wo ein Bürstenbinder, ein Korbflechter und eine Puppendoktorin den interessierten Besuchern ihr Handwerk präsentierten.

Einmal mehr waren es die Angebote für Kinder, die breiten Raum einnahmen. Überdimensionale bunt schillernde Seifenblasen wurden erzeugt, wer wollte, konnte einen Nistkasten bauen, und auch die angehenden Zimmerleute, die mit Schutzhelm und Regenjacke ausgestattet unter professioneller Anleitung das kleine Fachwerkhaus auf- und abbauten, zeigten sich vom Schlechtwetter unbeeindruckt und arbeiteten konzentriert.

Eine Gruppe Imker beantwortete an ihrem Stand geduldig alle Fragen rund um ihr Hobby und boten süße Kostproben an. Bei „Schüfeli mit Meerrettichsoße und Salzkrumbiere“ oder „Gschwelti mit Quark“ rutschten die Besucher im Zelt eng zusammen und verweilten so in heimeliger Atmosphäre.

„Wann wird es endlich wieder Sommer?“ spielte das Harmonikaorchester Schopfheim, das sich wegen der nasskalten Witterung im gut beheizten Dorfmuseum niedergelassen hatte. Auch dort und in der Kaffeestube, die mit einer beeindruckenden Auswahl an Kuchen lockte, saßen und standen die zahlreichen Besucher dicht gedrängt in lebhafte Unterhaltung vertieft. Der Eröffnungsgottesdienst im Dorfmuseum war gut besucht, und wo man hinschaute frohe Gesichter bei Besuchern und Anbietern. „Trotz des ungemütlichen Wetters sind viele Besucher gekommen, wir sind zufrieden,“, resümierte Hans­peter Tschamber.