Schopfheim Bußgeld für Kassiererinnen

Wodka, Whisky, Partyschnaps - es waren allesamt harte Drogen, die drei 17-jährige Kundinnen in mehreren Verkaufsstellen zum Abkassieren aufs Band stellten. Und dreimal hatten die drei Minderjährigen jeweils sogar „Glück“: Sie kamen damit durch.

Von Petra Martin

Schopfheim. Doch konsumiert haben die drei jungen Frauen den Alkohol nicht - sie waren nämlich im Auftrag der Villa Schöpflin unterwegs, die in Zusammenarbeit mit dem städtischen Ordnungsamt und der Polizei die Probe aufs Exempel machte.

„Pech“ für die betroffenen Kassiererinnen, gut für den Jugendschutz: Regelmäßig finden in Schopfheim Kontrollen statt mit dem Ziel, herauszufinden, ob die Geschäfte sensibilisiert sind und das Jugendschutzgesetz beachten. Bei Kontrollen im Frühjahr fanden zehn Testkäufe statt - bei zwei Käufen war gegen das Jugendschutz verstoßen worden.

Am 13. Dezember machten sich die Testkäuferinnen - alles städtische Auszubildende aus dem Landkreis Lörrach - erneut auf, an erkennbar Hochprozentiges zu gelangen. Das darf ausschließlich an Menschen von 18 Jahren an verkauft werden - so will es das Gesetz. Besucht wurden Geschäfte und Tankstellen im Innenstadtbereich und auf der grünen Wiese, darunter eine Tankstelle und ein Discounter.

Und das Ergebnis der Testkäufe? „Wir können leider nichts Positives berichten“, so Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen bei einem Pressegespräch im Polizeirevier. „Wir haben insgesamt zwölf

Insgesamt zwölf Testkäufe

Testkäufe gemacht, dreimal wurde gegen die Regel verstoßen.“ Aus Datenschutzgründen dürfe sie nicht sagen, in welchen Verkaufsstellen der hochprozentige Alkohol an die 17-Jährigen verkauft wurde.

In zwei Teams sei man losgezogen, das eine von Cornelia Claßen geleitet, das andere von Britta Schroeder, Jugendsachbearbeiterin beim Polizeirevier Schopfheim. Gefreut hat die Verantwortlichen freilich, dass in den Läden, die im Frühjahr negativ aufgefallen waren, diesmal der Jugendschutz eingehalten wurde. Ein Ergebnis, das die vorbeugende Wirkung der Textkäufe eindrücklich belegt.

Die drei Kassierinnen, die bei den jüngsten Testkäufen erwischt wurden, trifft es indes hart. Während der minderjährige Jugendliche, dem es gelingt, eine Flasche Wodka zu erwerben, straffrei davonkommt und auch die Filialen außen vor bleiben, kommen auf die Kassiererinnen persönlich Ordnungswidrigkeits-Anzeigen zu. Sie bekommen ein Bußgeld von jeweils 150 Euro aufgebrummt - kein Pappenstiel.

Dabei haben die Kassiererinnen keinen einfachen Job. Stress wegen Warteschlangen an der Kasse und Jugendliche, die älter aussehen als sie sind, erschweren die Arbeit.

Erleichtert wird sie jedoch durch einen Piepton, der jedes Mal an der Kasse erklingt, wenn der Kauf von etwas Hochprozentigem eingegeben wird. Dann nämlich muss die Kassierin eingeben, dass sie nach dem Alter des Kunden gefragt hat. Die ertappten Kassiererinnen, so Cornelia Claßen, hatten dies per Klick bestätigt, obwohl sie genau das nicht getan hätten.

Die Kassierinnen seien der Ansicht gewesen, die Testkäuferinnen seien in Begleitung Erwachsener gewesen, berichtete Cornelia Claßen. Doch könne man sich hier leicht vertun. Nur weil der Jugendliche mit jemandem rede, bedeute dies noch nicht, dass er in Begleitung sei. Überhaupt handele es sich um einen weit verbreiteten Irrtum, wenn angenommen werde, harte Drogen dürften an Jugendliche ausgegeben werden, wenn sie in Begleitung eines Volljährigen sind.

„Die Verkäuferin hat sogar die Möglichkeit, den Alkohol dem Erwachsenen nicht zu geben, wenn offensichtlich ist, dass der Erwachsene ihn an den Jugendlichen weitergibt“, erläuterte Cornelia Claßen. Auch wenn die Verkäuferin sehe, dass vor dem Markt Jugendliche stehen, die offenbar einen Volljährigen vorschicken, um an Hochprozentiges zu gelangen, könne der Verkauf verweigert werden. Im Zweifel könne sich die Kassiererin an den Filialleiter wenden.

Polizeihauptkommisarin Britta Schroeder empfiehlt den Kassiererinnen, immer nach dem Ausweis zu fragen. Dann sind sie auf der sicheren Seite. Die Villa Schöpflin in Lörrach bietet zudem kostenlose Schulungen an; manche Geschäfte schulen ihre Mitarbeiter selbst.

Bei den Testkäufen gaben sich Cornelia Claßen und Britta Schroeder übrigens hinterher stets zu erkennen. Die Kassiererinnen, die im Sinne des Jugendschutzgesetzes gehandelt hatten, erhielten ein großes Lob. Die anderen wurden im Polizeirevier belehrt.

Dabei lag klar auf der Hand, dass die erwischten Kassierinnen nicht aus bösem Willen gehandelt hatten. Cornelia Claßen hob den Sinn der Testkäufe hervor. „Unsere Kontrollen sind keine Abzocke“, betonte sie. „Sie dienen der Sensibilisierung.“ Deshalb sollen 2018 weitere Testkäufe erfolgen - Alkoholkontrollen finden übrigens auch verstärkt in der Fasnachtszeit statt.

Empfehlung: Immer nach dem Ausweis fragen

„Brisant ist, dass der Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr jetzt wieder gestattet ist“, so Claßen. „Das macht uns die Arbeit nicht einfacher“, ergänzt Britta Schroeder. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass jeder Jugendliche, der Alkoholmissbrauch betreibt, einer zu viel ist.