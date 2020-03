Schopfheim Christof Nitz in Pixel statt in Öl

Nitz habe auch den Freizeitwert der Stadt gesteigert und für den Sommersound und das Beachvolleyballturnier gesorgt, fuhr Harscher fort. Nitz habe viel bewegt und geschaffen, Projekte angestoßen, die er, so Harscher schmunzelnd, noch heute „auszubaden“ habe, wie das Uehlin-Areal, die Scheffelstraße und der Campus. Harscher kündigte an, demnächst mit Nitz in Berlin zu sein, da das 100-jährige Bestehen Kleinmachnows gefeiert werde.

„Das Bild unterscheidet sich deutlich von den anderen“, freute sich Alt-Bürgermeister Nitz. Lange habe er vergeblich nach einem Künstler gesucht, der noch mit Ölfarben male. Dann sei er bei Fotokünstlerin Luis Lenz fündig geworden, deren Arbeiten er sehr schätze. Einige von ihnen befänden sich im Rathaus, andere besitze er privat. Man habe sich entschlossen, ein modernes Porträt anzufertigen. Er wisse, dass der eine oder andere die Nase rümpfen werde, so Nitz, der das aber durchaus beabsichtigt: „Über Kunst soll man reden.“

Das Foto sei bei ihm zuhause entstanden. Als Hintergrund habe er sich Menschen gewünscht, da er immer gerne bei Leuten sei, so Nitz, der sich freute, eine örtliche Künstlerin zu unterstützen. Das Porträt trage dem digitalen Zeitalter Rechnung.

Künstlerin Luis Lenz berichtete von der „Fotosession“ mit Nitz, die sie gemeinsam mit Nitz’ Ehefrau Corinna abgehalten habe. Luis Lenz bearbeitete das Foto anschließend am Computer, gestaltete und komponierte Hintergrund und Farbgebung - ein mit der „Maus“ gemaltes Porträt.

Nitz habe sich die Farben Blau und Weiß gewünscht, weil dies die Farben der Stadt seien, erläuterte Luis Lenz.

„Das Bild hat einen besonderen Charme“, zeigte sich Bürgermeister Harscher nach der Enthüllung überzeugt. Dies entspreche auch dem, was Landrätin Dammann bei der Verabschiedung Nitz’ aus dem Amt gesagt habe: dass es sich um einen „Schwiegermutter-Typ“ handele.

Das Bild hat nach Angaben der Stadtverwaltung 3850 Euro gekostet und damit den Stadtsäckel weniger belastet als ursprünglich kalkuliert. Im Haushaltsplan waren 5000 Euro veranschlagt gewesen. Ein Drittel der Kosten entfällt auf Druck und Entwicklungskosten.

Christof Nitz meinte schließlich scherzhaft, von dem Ort, an dem sein Bild hänge, könne er den Grünen auf die Finger schauen. Würde das Porträt beschädigt werden, kann es indes abgewaschen oder bei Bedarf neu (aus-)gedruckt werden.

Aus Platzgründen abgehängt werden musste übrigens kein Bürgermeister-Konterfei im Ratssaal. Durch eine Umhängung war es möglich, dass alle anderen dort befindlichen Bilder wie bisher zu sehen sind.

Im Rathaussaal sind derzeit als Bild verewigt: Markgraf Christoph von Baden , der 1503 der Stadt das Recht auf drei Jahrmärkte verlieh (heute davon übrig ist der Kalte Markt). Er schenkte 1514 der Stadt den Berg Entegast und die „Scherersau“. Markgraf und Großherzog Karl Friedrich von Baden , der die Industrie förderte, den Drahtzug gründete und Latein- und Winterschule ins Leben rief.

Erbprinzessin Amalie Friederike von Hessen-Darmstadt (einziges Bild einer Frau im Ratssaal). Die aufgrund ihrer Heiratspolitik als „Schwiegermutter Europas“ bezeichnete Gemahlin von Erbprinz Karl Ludwig von Baden trug dazu bei, dass das von Napoleon geschaffene Großherzogtum Baden ohne Gebietsverluste blieb. Erbprinz Karl Ludwig von Baden (starb noch vor Ende der Regentschaft seines Vaters). Ernst Friedrich Gottschalk , Fabrikant (Baumwollspinnerei Drahtzug) und Politiker, 1840 bis 1844 Bürgermeister von Schopfheim, badischer Landtagsabgeordneter, erster Verwaltungsratsvorsitzender der „Privaten Ersparnisgesellschaft“ (= spätere Sparkasse/1843 Gründung Sparkasse Schopfheim), 1848 Empfang des badischen Revolutionsführers Friedrich Hecker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Franz Heeg : 1909 bis 1931 zweite Berufsbürgermeister in der Geschichte von Schopfheim, 1931 Rücktritt vom Bürgermeisteramt auf eigenen Wunsch, 1931 Ernennung zum Ehrenbürge, ließ das moderne städtische Krankenhaus bauen. Hans Vetter , 1949 bis 1978 erster gewählter Bürgermeister Schopfheims nach dem Zweiten Weltkrieg, Schaffung von neuem Wohnraum in bisher ungeahnten Dimensionen (Flüchtlinge). Einwohnerzahl wuchs von 5000 auf 9000, Eingemeindungen, Einwohnerzahl wuchs auf 16 000 an, prägte fast 30 Jahre lang Bild, Struktur und Entwicklung von Schopfheim, Industrieansiedlung. Klaus Fleck , 1979 bis 2002 Bürgermeister, Stadtplaner, Altstadtsanierung, Umgehungsstraße. Christof Nitz , Bürgermeister von 2002 bis 2018.

Weitere Informationen: Angaben zusammengestellt von Ulla Schmid, Leiterin von Archiv und Museum.