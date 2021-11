Schopfheim Cliquenleben kam zum Erliegen

So traf man sich nach einjähriger Pause im Hexenheim in Gündenhausen zur Generalversammlung für die Jahre 2019 und 2020. Dabei blickten die Mitglieder durchaus positiv in die Zukunft, auch wenn hinter der Fasnacht 2022 noch ein Fragezeichen steht.

In ihrem Jahresbericht erinnerte Schriftführerin Jenny Post an das letzte „normale“ Güggelifest 2019 sowie an eine gerade noch vor der Corona-Pandemie abgewickelte, erfolgreiche Fasnacht 2020.