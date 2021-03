Schopfheim Corona bremst Einbrecher aus

Dank der geringeren Fallzahlen nahm auch die so genannte Kriminalitätsbelastung (Anzahl der Delikte pro 100 000 Einwohner) um 1,4 Prozent auf 5066 ab. Dieser Fünfjahrestiefstwert sei sehr begrüßenswert und mache deutlich, dass sich das „Sicherheitsniveau für die Bevölkerung verbessert“ habe, so Revierleiter Ralf Ühlin.

Positiv verbucht die Polizei auch eine bessere Aufklärungsquote: Bei 62,5 Prozent der Fälle konnte das Revier den Tatverdächtigen das Handwerk legen.

Sehr positiv aus polizeilicher Sicht: Der Anteil junger Tatverdächtiger, der im Revierbereich seit Jahren weit über dem Durchschnitt lag, ist erfreulicherweise „erheblich“ gesunken. Gegenüber

Viel weniger junge Tatverdächtige

dem Vorjahr ermittelte die Polizei als Tatverdächtige 60 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende weniger (minus 17,6 Prozent). Offensichtlich habe das „konsequente Eingreifen“ in diesem Bereich Wirkung gezeigt, so Ühlin. Die Polizei werde mit ihren Partnern in den betroffenen Kommunen sowie allen in der Jugendhilfe tätigen Personen den eingeleiteten Weg weiter verfolgen.

Mit Sorgenfalten beobachten die Ordnungshüter indes gegenläufige Tendenzen bei der Rauschgiftkriminalität. 216 einschlägige Straftaten schlugen 2020 zu Buche, das sind 50 Fälle oder 30 Prozent mehr als im Jahr davor.

Ähnlich steil schossen die Zahlen bei der Gewaltkriminalität in die Höhe – 68 Fälle notierte die Polizei, das sind 14 mehr (26 Prozent) als 2019. Darunter war auch eine „Straftat gegen das Leben“. Um Körperverletzungen mussten sich die Beamten 293 Mal kümmern. In der Mehrzahl handelte es sich um leichtere Fälle, in immerhin 46 jedoch um schwere.

Auch bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kletterten die Zahlen nach oben: 48 einschlägige Delikte registrierte die Polizei – neun oder 23,1 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die höchsten Zuwachsraten waren indes bei der Computerkriminalität zu verzeichnen. 50 einschlägige Delikte traten im Revierbereich auf – das entspricht einem Zuwachs von 23 Fällen beziehungsweise 117 Prozent.

Einen spürbaren Abwärtstrend verzeichnet die Statistik bei den Eigentumsdelikten. Die Zahl der Diebstähle beispielsweise sank von 528 auf 480, das entspricht einem Minus von gut neun Prozent. Noch steiler fällt die Kurve bei den Einbrüchen nach unten: 44 Fälle – davon 13 in Wohnungen und 31 in Firmen – hielten die Polizei auf Trab. Das sind unterm Strich 34 Fälle oder 42 Prozent weniger als 2020.

Tiefstwert bei den Einbrüchen

„Ein absoluter Tiefstwert“, freut sich Revierleiter Ralf Ühlin. Eine Hauptursache sei sicherlich die Corona-Situation. Die Menschen mussten ihretwegen viel öfter als normal Zuhause bleiben. Kontrollen und Ausgangssperren verhinderten zudem, dass professionalisierte Einbrecherbanden ihr Unwesen treiben konnten.

Ganz ungefährlich war auch 2020 für die Polizei die Arbeit nicht. 20 Mal sahen sich die Beamten Tatverdächtigen gegenüber, die zu Handgreiflichkeiten neigten. Allerdings habe keiner von ihnen einen Beamten attackieren und sich somit der Festnahme entziehen können, so Ühlin. Die Präventivwirkung auf „tatgeneigte Personen“, die man sich durch die Einführung der Bodycam versprochen hatte, sei allerdings auch nicht festzustellen gewesen.

Im Stadtgebiet selbst nahmen die Ordnungshüter insgesamt 1231 Straftaten zu Protokoll – 86 weniger als im Jahr davor. In den allermeisten Bereichen gingen die Fallzahlen zurück, mit drei signifikanten Ausnahmen: Ladendiebstähle, Rauschgiftdelikte und Computerkriminalität nahmen zum Teil deutlich zu. Auch bei Gewaltkriminalität mussten die Polizeibeamten öfters eingreifen.

Für den neuen Revierleiter stellt die Statistik nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt alles in allem „einen guten Start“ dar. Allerdings gelte es weiter dranzubleiben – vor allem bei der Aufklärungsquote, so Ühlin.