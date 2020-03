Schopfheim Corona: Es hagelt Absagen – Schulen ab Dienstag dicht

Auch die Jubelkonfirmation der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag, 29. März, fällt aus.

Der Tanz für Junggebliebene am Donnerstag, 26. März, ist abgesagt. Ebenso die Mundart-Literatur-Werkstatt (25. bis 27. März).

Der für Freitag, 20. März, geplante Seniorennachmittag der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Langenau fällt ebenfalls aus.

Das „Scheunenfrühstück“ der Initiative „Leben mit Demenz“ am Samstag, 21.März ist gleichermaßen abgesagt.

Folgende Veranstaltungen der VHS werden in das kommende Herbstsemester verschoben: der Vortrag „Kleine Finanzkunde für Grenzgänger“ am Mittwoch, 18. März; der Vortrag „Pflege daheim“ am Dienstag, 24. März; der Vortrag „ADHS/LRS...und nun?“ am Mittwoch, 25. März, sowie die Betriebsbesichtigung bei Endress und Hauser am gleichen Tag. Weitere Informationen sind bei der VHS, Tel. 07622/6739-180, erhältlich.

Der Treff der „Fröhlichen Ruheständler“ am Montag, 16. März, findet nicht statt. Neuer Termin ist Montag, 20. April, um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Auch der Diabetiker-Verein lässt das Frühstück am Sonntag, 29. März, und das Überprüfen der Blutzucker-Messgeräte am Mittwoch, 1. April, ausfallen.