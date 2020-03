Schopfheim Corona: Stadt verschärft Verfügung

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt das Land Baden-Württemberg von Dienstag an alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien. Das gilt auch für die Schulen in der Markgrafenstadt. Am Montag wird der Schulbetrieb noch regulär stattfinden, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen und die Kinder und Eltern zu informieren.



Für Bürgermeister Dirk Harscher ist die Entscheidung die logische Konsequenz der dynamischen Entwicklung des Coronavirus. Das Bewusstsein für solche Entscheidungen kommt für ihn jedoch zu spät: „Wir haben uns schon viel früher klare Vorgaben von der Landesregierung in dieser Krise gewünscht. Bisher trafen wir jeden Tag als Kommune und Ortspolizeibehörde Entscheidungen im kleinen Kreis und fühlten uns alleingelassen. Diese Art der Salamitaktik ist nun hoffentlich vorbei“, so das Stadtoberhaupt laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Das diese Entscheidung eine weit einschneidende Maßnahme bedeute, sei ihm durchaus bewusst. Jedoch müsse man vor allem ältere Menschen schützen. Deshalb bittet er auch darum, die Betreuung der Kinder zum Beispiel nicht an die Großeltern weiterzugeben und die sozialen Kontakte auf das nötigste zu beschränken. Zusätzlich bittet Harscher die Bevölkerung darum, derzeit die Behördengänge auf ein Minimum zu reduzieren und sich telefonisch mit den Ansprechpartnern in Verbindung zu setzen.



Notgruppen für die Betreuung in Kitas und Schulen (Grundschulen und Klassenstufen 5 – 6) in städtischer Trägerschaft wird die Stadt in Abstimmung mit der jeweiligen Einrichtung in der Zeit von Montag bis Freitag zur Verfügung stellen. Dies betrifft ausschließlich die Berufsgruppen der Pflege, Hersteller für die Versorgung notwendiger Medizinprodukten, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Telekommunikation, Energieversorgung, ÖPNV, Wasserversorgung, Entsorgung und Lebensmittelbranche. Voraussetzung sei, dass beide Elternteile in eine der genannten Berufsgruppen tätig sind, oder der Elternteil alleinerziehend ist. Hierfür ist vom Arbeitgeber eine Bescheinigung über die Art und Umfang des Arbeitsverhältnisses der Kita oder Schule vorzulegen.



Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Verbreitung des Virus hat sich die Stadt ferner dazu entschlossen, einige städtische Einrichtungen ab Dienstag, 17. März, zu schließen. Dies betrifft alle Sport- und Festhallen in Schopfheim und den Ortsteilen inklusive Trainings- und. Probebetriebsowie die Musikschule Mittleres Wiesental. Ab Dienstag werden auch alle VHS-Kurse bis auf weiteres abgesagt.



Bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen orientiert sich Stadt laut Pressemitteilung an der Empfehlung des Landratsamts und erlässt eine Allgemeinverfügung, die beinhaltet, dass bis zum 20. April alle Veranstaltungen mit mindestens 50 Personen abgesagt werden.



Die für den 16. März geplante öffentliche Gemeinderatssitzung wird um eine Woche auf den 25. März in die Stadthalle verschoben.



Bürgermeister Harscher bittet die Bürger um Verständnis für diese umfänglichen Maßnahmen und appelliert an , sich an die Verhaltensregeln in Hinblick auf das Coronavirus zu halten, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.



Informationen und Verhaltenstipps stelltt die Stadt auf ihrer Internetseite www.schopfheim.de/Corona zur Verfügung gestellt.