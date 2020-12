Schopfheim Corona-Test in der Stadthalle

Bei positivem Ergebnis sofort in Quarantäne

Die Aktion soll Bürgern mehr Sicherheit bei der Frage bieten, ob sie einen Weihnachtsbesuch in den Stunden nach dem Schnelltest bei ihren besonders gefährdeten Angehörigen machen können. Mittels eines Nasen-Rachen-Abstrichs kann der Schnelltest innerhalb von 15 bis 30 Minuten Auskunft über eine aktuelle Infizierung geben. Es handelt sich laut Pressemitteilung des Sozialministeriums bei dieser Aktion ausdrücklich nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung. Auch wird keine schriftliche Bescheinigung über ein negatives Testergebnis ausgestellt. Bei positivem Ergebnis erhalten getestete Personen eine Bescheinigung, verbunden mit der Anweisung, sich unverzüglich selbst in Quarantäne zu begeben.

Der DRK-Kreisverband Lörrach wird am 23. Dezember die vom Sozialministerium initiierte Weihnachtsaktion „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“ in Schopfheim durchführen. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr können sich Bürger nach telefonischer Anmeldung in der Stadthalle kostenlos auf Corona testen lassen.

Die Testmöglichkeiten sind laut DRK beschränkt und daher insbesondere für die Personen gedacht, deren Angehörige einer besonders gefährdeten Risikogruppe zugeordnet sind.

Verantwortungsvoll und solidarisch verhalte

Das DRK ruft deshalb dazu auf, sich verantwortungsvoll und solidarisch zu verhalten und dieses Angebot auch nur zu diesem Zweck zu nutzen. Personen, die am Aktionstag Corona-typische Symptome zeigen, werden aufgefordert nicht an dieser Aktion teilzunehmen.

Die Terminvergabe findet am 21. und 22. Dezember jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr unter Tel. 07621/ 5938699 statt. Vor Ort bittet das DRK um die Einhaltung der AHA-Regeln, so dass eine geordnete Testung stattfinden kann. Bei den Tests wird ein Nasen-Rachen-Abstrich gemacht, 15 bis 30 Minuten später liegt das Ergebnis vor.

Die angebotenen Schnelltests sind laut Pressemitteilung des DRK nicht so zuverlässig wie ein sogenannter PCR-Test. Wer ein positives Testergebnis erhält, muss sich demnach in Isolation begeben und die mögliche Infektion mit einem PCR-Test bestätigen lassen.

Test ist kein Freibrief auf Schutz zu verzichten

Hierfür wurde innerhalb des Landkreises Lörrach eine Lösung gefunden, dass diese Testung noch am gleichen Tag durchgeführt werden kann.Bei einem negativen Testergebnis liegt mit großer Wahrscheinlichkeit keine SARS-CoV-2-Infektion vor. Die Zuverlässigkeit der Schnelltests wird mit 95 Prozent beziffert. Eine 100-prozentige Sicherheit können diese Schnelltest laut Pressemitteilung des DRK nicht bieten, da der Infektionsbeginn innerhalb der Inkubationszeit von drei bis sieben Tage vor dem Test nicht sicher festgestellt werden kann. Sie sind somit kein Freibrief auf Schutzmaßnahmen zu verzichten.

Weitere Informationen: Das Deutsche Rote Kreuz weist ausdrücklich darauf hin, dass auch bei einem negativen Testergebnis weiterhin die AHA-Regeln gelten: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen, insbesondere bei Besuchen von gefährdeten Angehörigen – und das nicht nur bei den Weihnachtsbesuchen.