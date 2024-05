Finanzen: Kassiererin Heidi Malnati betonte, dass die Versicherung für die Narrenbaumsteller essenziell sei – und der Beitrag, den viele Fördermitglieder und Gönner hierfür leisteten.

Ausblick: „Die kommende Fasnacht wird umso länger“, sagte Philipp mit Blick auf die doch sehr kurze Saison in diesem Frühjahr. Die Clique will neben den üblichen Terminen in Schopfheim an zahlreichen Umzügen auswärts teilnehmen.

Der Termin für das nächste Narrenbaumstellen steht bereits: Es ist für den 18. Januar 2025 geplant – und soll auf jeden Fall wieder wieder mit Live-Musik stattfinden, so der Verein in seiner Mitteilung. In der kommenden Fasnachtssaison soll in der Clique auch wieder eine Jugendgruppe mitmachen. Dafür stellte der Verein unter anderem auch in den Wahlen die Weichen.