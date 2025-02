Schopfheim: „d`Höfer vo Schopfe“ lehren in Schopfheim wieder das Gruseln

Bezug zur Stadtgeschichte

„Ich habe lange gesucht und recherchiert, mich intensiv mit der Geschichte der Stadt auseinandergesetzt, bis ich von den Pestkranken aus Schopfheim gehört habe“, erzählt der 46-Jährige. „Um den Dreißigjährigen Krieg herum wütete auch hier die Pest. Im noch heute existierenden Gewerbegebiet Höfen in Gündenhausen haben die Menschen in einer Papierfabrik, in der auch Lumpen gesammelt wurden, gearbeitet und sich infiziert.“

Eichin hatte sofort ein Bild vor Augen: Pestkranke in Lumpen, die an Fasnacht mit ihren Beulen und den weißen Gewändern durch die Straßen geistern. Und auch der Name der neuen Gruppe war damit gefunden.