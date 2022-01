Schopfheim „Da sind wir ja gut geschützt“

Menschen, die der Aufforderung, den Marktplatzbereich zu verlassen, nicht nachkamen, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. „Hiernach verließen sukzessive alle Personen den Bereich“, teilt die Polizei mit. Es seien zwei Identitätsfeststellungen und zwei Platzverweise erfolgt.

Die Beamten waren erstmals mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Über die Einsatzstärke wollte die Polizei keine Angaben machen. Das Technische Hilfswerk leuchtete die Szenerie aus.

„Da sind wir ja gut geschützt“, kommentierte ein „Spaziergänger“ die Lage, ein anderer „bedankte“ sich für die „Eskorte. „Es muss irgendetwas los sein, da sind Terroristen unterwegs“, zeigte sich eine Frau ebenfalls ironisch. Eine andere suchte den Kontakt mit dem Ordnungsamt der Stadt. Sie sei „erschüttert“, dass so viel Polizei vor Ort sei, obwohl am Montag zuvor alles friedlich abgelaufen sei. Sie erläuterte, nicht wegen des Impfthemas unterwegs zu sein, sondern weil es ihr angesichts des sich in der Gesellschaft hochschaukelnden Disputs auf ein Miteinander ankomme, darauf, dass beide Seiten miteinander reden. Sie habe sich beim letzten Mal auch bei der Polizei für deren freundliches und faires Verhalten bedankt.

Weitere „Spaziergänger“ liefen mit Laternen durch die Stadt und sangen das Lied „Laterne, Laterne“, während andere „Ihr seid alle Verbrecher, schämt euch“ oder „Märchenstunde“ in Richtung Polizei riefen.

Diese hatte die Montags-Spaziergänger mehrere Male aufgefordert, einen Versammlungsleiter zu benennen, mit dem die Auflagen und Modalitäten des Aufzugs abgestimmt werden können – vergeblich. Es meldete sich niemand, der diese Aufgabe zu übernehmen bereit war.

Daraufhin wurden die „Spaziergänger“ aufgefordert, ihre Kundgebung auf dem Marktplatz abzuhalten, ansonsten sei der Aufzug nicht zulässig. Dem kamen die „Spaziergänger“ nicht nach. Außerdem setzte die Polizei ein Zeitlimit bis 19 Uhr. Weil „bewusst gegen das Infektionsschutzgesetz“ verstoßen worden sei und die Teilnehmer nicht kooperiert hätten, erklärte die Polizei die Versammlung schließlich für aufgelöst. Der Schutz des Versammlungsrechts bestehe nun nicht mehr; wer sich nicht entferne, riskiere wegen bußgeldbewehrten Verhaltens ein Ermittlungsverfahren. Die meisten verließen indes nach und nach die Innenstadt.

Schopfheim (ma). Bürgermeister Dirk Harscher äußerte sich gestern zur unangemeldeten Versammlung. Die Entwicklung bereite ihm, allgemein gesprochen, „Bauchweh“. Die Polizei sei mit dieser Präsenz vor Ort gewesen, weil am Montag davor rund 1200 „Spaziergänger“ - laut Polizei – unterwegs waren; andere Stimmen hatten von maximal 400 gesprochen.

Die Polizei habe nun „ein Zeichen setzen wollen“, so Harscher. Der Einsatz, bei dem auch ein Anti-Konflikt-Team der Polizei vor Ort war, sei deeskalierend verlaufen. Er sei froh, dass alles friedlich abgelaufen sei, betonte Harscher ausdrücklich. Gewalt werde nicht geduldet. Er hoffe, so der Bürgermeister, dass eine für den gesamten Landkreis geltende Allgemeinverfügung erlassen werde, mit der geregelt werden könne, wo Versammlungen stattfinden dürfen und wo nicht.

Harscher sagte, es sei davon auszugehen, dass die Motive, sich an den „Spaziergängen“ zu beteiligen, unterschiedlich seien. Dazu gehörten vermutlich Menschen, die die Corona-Maßnahmen der Regierung nicht akzeptieren, Impfgegner und Impfskeptiker. Eine „rechte Szene“ habe er am Montagabend nicht sehen können, so Harscher, der nochmals unterstrich, dass es sich um einen friedlichen Verlauf gehandelt habe.