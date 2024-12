Schopfheim: Damit keiner allein sein muss

Wer sich am Heiligabend einsam fühlt, kann sich gerne an die lange Tafel im Cafe Augarten von Schärers Au setzen, spricht Sonja Steiger als Bereichsleiterin des Diakonischen Werkes eine herzliche Einladung aus. Zusammen mit Stefan Schmidt, Ehrenamtskoordinator beim Diakonischen Werk, organisiert sie mit vielen ehrenamtlichen Helfer das Weihnachtsfest, das seit 17 Jahren für all diejenigen gefeiert wird, die sich alleine oder auch zu zweit einsam fühlen. Ohne ehrenamtliche Unterstützung ginge das nicht: Zehn Helfer sind die tragenden Säulen des weihnachtlichen Treffs. Das Essen wird von der Metzgerei Stich gestiftet – „und schmeckt immer wunderbar“, schwärmt Dorothea Schaupp. Dank des Gewerbevereins ist auch dafür gesorgt, dass es für die Gäste im Augarten ein Geschenk gibt. Bisher liegen schon 26 Anmeldungen vor, berichtet Steiger. Insgesamt 35 Gäste können bewirtet werden. Zu mehr reicht der Platz leider nicht, bedauert sie. „Aber noch nehmen wir ja Anmeldungen entgegen.“