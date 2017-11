Schopfheim Das Ende der staatlichen Notariate naht

Schopfheim. Die Reform des Grundbuchwesens und des Notariats hat auch für die Amtsgerichtsbezirke Schopfheim und Schönau unmittelbare Auswirkungen. Bereits jetzt führt das Amtsgericht Villingen-Schwenningen die Grundbücher für alle Gemeinden in diesen Bezirken.

Am 1. Januar 2018 tritt dann die Reform auch für die Notariate voll in Kraft. Die staatlichen Notariate Schopfheim und Schönau im Schwarzwald werden aufgehoben. In Schönau wird es künftig keine Notare mehr geben.

In Schopfheim wird der bisherige Notar Hans-Jörg Klein weiterhin als öffentlicher Notar tätig sein. Seine Büroräume befinden sich dann aber nicht mehr, wie bisher, im Amtsgerichtsgebäude, sondern in der Hauptstraße 26 (erstes Obergeschoss, oberhalb Expert Villringer).

Bis 30. Dezember ist das Notariat Schopfheim wie bisher unter Tel. 07622/6777-12 erreichbar, erst ab Januar 2018 lautet die Telefonnummer von Notar Klein dann 07622/673719-0 (Fax 683719-9). Außerdem wird er einmal monatlich donnerstags einen Sprechtag in Todtnau im Rathaus abhalten. Die Termine dort müssen aber mit seinem Büro in Schopfheim abgestimmt werden.

Weitere freiberuflich tätige Notare wird es in den unmittelbar an Schopfheim beziehungsweise Schönau angrenzenden Bezirken in Bad Säckingen, Freiburg, Lörrach, Müllheim, Titisee-Neustadt und Waldshut-Tiengen geben.

Die Notare sind aber künftig nicht mehr für die Eröffnung von Testamenten, Erteilung von Erbscheinen und die anderen nachlassgerichtlichen Aufgaben zuständig. Ab 2018 obliegen diese für die Amtsgerichtsbezirke Bad Säckingen, Schopfheim und Schönau ausschließlich dem Amtsgericht Bad Säckingen als Nachlassgericht.

Ab dann kann beispielsweise ein Erbschein für den Nachlass eines zuletzt in Häg-Ehrsberg wohnhaften Erblassers nur beim Amtsgericht Bad Säckingen beantragt werden. Dieses verwahrt auch künftig alle Testamente oder Erbverträge, die sich bisher in amtlicher Verwahrung bei den Notariaten Schönau oder Schopfheim befinden. Das heißt, die Rückgabe eines Testaments an den Verfasser erfolgt durch das Amtsgericht in Bad Säckingen.

Die übrigen Zuständigkeiten der Amtsgerichte Schönau und Schopfheim in Zivil- und Strafsachen sowie in Betreuungsangelegenheiten bleiben unverändert.

Es wird um Verständnis gebeten, dass für diese Umstellung umfangreiche Vorarbeiten bei den Notaren und bei den Gerichten erforderlich sind. Dies führt bei allen staatlichen Notariaten und auch den künftig freiberuflich tätigen Notaren zu spürbaren Engpässen. Die derzeit sehr langen Wartezeiten für Beurkundungstermine seien ausschließlich hierauf zurückzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung