Schopfheim Das Familienleben gut gepflegt

Schopfheim (os). Beide stammen aus dem Gebiet der heutigen Stadt Schopfheim. Hans Baur wurde in Fahrnau am 15. August 1935 als ältestes Kind einer Schuhmacherfamilie geboren. In Fahrnau ging er zur Schule, begann 1949 kurz nach Gründung der Bundesrepublik eine Schlosserlehre in der damaligen Weberei in Schopfheim. Irma Zimmermann wurde am 22. Februar 1937 als eines von drei Kindern einer in der Schopfheimer Altstadt lebenden Arbeiterfamilie geboren und wuchs in der Markgrafenstraße auf. Sie wollte nach der Schule Kinderkrankenschwester werden, konnte diese Ausbildung aber nicht antreten, sondern musste Geld verdienen in der Spinnerei-Weberei Atzenbach, wo auch der Vater arbeitete. Das sei zwar unerfreulich, aber in jenen Jahren nicht anders möglich gewesen, blickt Irma Baur auf ihre Jugendzeit zurück. In der hatte sie bei einem Familienfest Hans Baur kennen gelernt. „Ich kannte Hans schon als Teenager, allerdings hatten wir da beide noch keine Ambitionen“, sagt sie. Und der Ehemann erinnert daran, dass die „Ambitionen“ bei einem weiteren Fest 1953 dann aber durchaus konkreter wurden.

„An Weihnachten 1954 haben wir uns verlobt, was damals aufgrund unseres Alters nur mit Zustimmung der Elternmöglich war“, erinnert Hans Baur sich an die frühen Jahre der Beziehung zur heutigen Ehefrau. Geheiratet wurde dann in der neuapostolischen Kirche in Schopfheim am 12. Mai 1956. Ein verregneter, nasskalter Tag sei das gewesen, sagt Irma Baur. Das war aber kein schlechtes Omen für die Ehe. „Wir hatten natürlich auch trübe und weniger schöne Tage in den 65 Jahren. Aber eigentlich haben wir sehr glückliche Zeiten hinter uns“, sagt Hans Baur. „Und hoffentlich noch vor uns“, fügt seine Ehefrau an.