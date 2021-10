Schopfheim Das gekippte Schönheitsideal

Wenn man auf das Motiv Fleisch in der Kunst zurückschaut, sieht man, dass dieses Thema die Maler nicht losgelassen hat. Das reicht von Rembrandts „Geschlachtetem Ochsen“ (1655), der im Pariser Louvre hängt, über Kadavergemälde von Delacroix bis Soutine und Bacon. Sie alle haben Fleischstücke, Tierhälften gemalt, detailgenau, naturalistisch, mit Akribie: eine richtige Fleisch-Beschau in der Kunstgeschichte.

Wenn Martin Wundsam, der in Lörrach ein Büro für visuelle Kommunikation hat, aber nicht in der Werbebranche tätig ist, nun Leberwurst oder Fleischstücke in die Bilder hineinversetzt oder auch mal einen Fisch in den Bildmittelpunkt rückt, verändert er den Charakter des Bildes. Es ist ein Vexierspiel mit Ironie und tieferer Bedeutung.

Spiel mit der Verfremdung

Dieses Spiel mit der Verfremdung und mit Zitaten aus der Kunstgeschichte treibt Wundsam weiter bis in die Architektur. Bei einer Dürer-Landschaft legen sich zwei aufgeschnittene Würste monströs um eine Mühle und in Böcklins „Toteninsel“ ragt plötzlich eine Wurst hinein.

Schon immer bauten Künstler häufig Bizarres, Groteskes und Surreales in ihre Arbeiten ein. Der Grafiker Wundsam bewegt sich an der Schnittstelle von Kunst und Reklame. Er erzählt Geschichten, entlarvt die Werbung und Marketingtricks, arbeitet zu allem Fleischmaterial und Gehacktem auch etwas die Fleischeslust mit hinein, zeigt sie aber nicht so vordergründig. Zudem baut er skurrile Werbesprüche („Wie viel Weihnachten darf es sein?“) und Texte aus Katalogen und Prospekten ein, bricht damit die Bildvorlagen auf und demonstriert, wie man mit Kleinigkeiten ganz andere Emotionen wecken kann.

Es gibt aber auch Bilder ganz ohne Fleisch. Zum Beispiel die Raffael-Madonna, der Wundsam zwei Jesuskinder in den Arm legt, oder „Judith und Holofernes“ nach Christofano Allori, bei der Judith eine Plastiktüte hochhält statt des abgeschlagenen Kopfes. Auch in einer Serie, in der er sich auf die Holzschnitte des Biedermeier-Malers Ludwig Richter bezieht, kontrastiert Martin Wundsam die Illustrationen mit der heutigen Werbewelt. So fordert er eine andere Sichtweise auf scheinbar Vertrautes heraus: eine Schule des Sehens.

