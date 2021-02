Schopfheim Das Haus auf festem Grund erbauen

Doch nicht alles in dem Land ist vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Senioren kümmern.

Keine Gleichberechtigung

Auf sogenannten Mamma-Märkten ver­kaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei.

Die Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 erhoben wurde: 60 Prozent der befragten 2300 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon einmal ge­walttätig geworden sei.

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen, sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien, wo Frauen neben ökologischem Landbau lernen, welche Rechte sie haben und wie sie um deren Einhaltung kämpfen.

In diesem Jahr leidet auch der Weltgebetstag unter der Pandemie. Das Schopfheimer Vorbereitungsteam hat sich intensive Gedanken gemacht, wie gefeiert werden soll.

Das Team packt Tüten mit Informationen und bringt diese bei Frauen vorbei, von denen es weiß, dass diese in den vergangenen Jahren gern am Weltgebetstag teilgenommen haben.

Gern können sich Interessierte in den Pfarrbüros melden, wenn sie eine Tüte bekommen möchten. Am 5. März kann man dann um 19 Uhr den Gottesdienst im Fernsehen auf Bibel TV anschauen und so verbunden feiern.

Beim Weltgebetstag teilen Menschen rund um den Erdball solidarisch und auf Augenhöhe miteinander. Ein wichtiges Zeichen dieser Solidarität mit Frauen weltweit ist die Kollekte aus den Gottesdiensten.

Der Großteil der Kollekten und Spenden aus Deutschland kommt Frauen- und Mädchenprojekten auf der ganzen Welt zugute. Seit 1975 konnten so über 6000 Projekte in rund 150 Ländern mit über 76 Millionen Euro unterstützt werden. Deshalb wird wieder um Spenden gebeten. Auf der Homepage der Kirchengemeinde Schopfheim gibt es einen direkten Link für eine Onlinespende.

Tüte mit Infos

In den Weltgebetstagstüten, die verteilt werden, sind kleine Spendentüten enthalten, die mit der Gabe in den Pfarrbüros abgeben werden können. Die Spenden werden gesammelt und an den Weltgebetstag überwiesen. Außerdem wird es in den geöffneten Kirchen eine Möglichkeit geben, für den Weltgebetstag zu spenden.

Am Wochenende um den Gebetstag werden in der katholischen Kirche St. Bernhard und in der evangelischen Stadtkirche Infos über Vanuatu bereitliegen. Eine brennende Gebetstagskerze verbindet symbolisch mit den Frauen in aller Welt. Es besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gebet (10 bis 17 Uhr). Damit dieses besondere und unbekannte Land seinen Platz bekommt, wird die Women´s Night am 18. Juni zu diesem Thema gestaltet.