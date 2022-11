Schopfheim „Das ist als Erfolg zu werten“

Zunächst einmal, wie Marion Dammann und Florian Kröncke einlenkten, nachdem Manfred Walter Klartext angemahnt hatte. „Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass sie so konkrete Zusagen machen“, ärgerte sich Walter. Marion Dammann habe sehr gut ausgeführt, in welcher Situation die Welt sich befinde. Bei all den absehbaren Krisen könne er es nicht nachvollziehen, dass das Landratsamt wie einst in Fahrnau wieder nur von einem Jahr spreche.

„Ein Jahr ist in Null-Komma-Nix rum. Dann stehen sie wieder da ohne irgendwelche Ersatzräumlichkeiten. Und das führt wieder nur zu Frust in der Bevölkerung“, so Walter. „Seien sie doch auch in dieser Hinsicht nur ehrlich und sagen einfach, dass sie das alles nicht genau voraussehen können.“

Florian Kröncke, Leiter des Fachbereichs Aufnahme und Integration beim Landkreis, hatte ein Jahr Laufzeit ins Gespräch gebracht, nachdem Ino Hodapp sich konkret nach der Laufzeit des Projektes erkundigt hatte. Nach Manfred Walters Einwand ruderte Marion Dammann zurück: „Natürlich müssen wir uns an den vorhandenen Kapazitäten ausrichten“, betonte sie.

„Unser Ziel ist es nicht, den sozialen Frieden im Land zu stören“, sagte Marion Dammann. Hallen würden lediglich dort umgenutzt, wo sie ungebraucht leer stünden. Der Landkreis sei bemüht, Containerlösungen oder wie in Wiechs Unterkunftsmöglichkeiten in eigenen Gebäuden anzubieten, versicherte Marion Dammann, die davon ausgeht, dass die Flüchtlingsströme angesichts bevorstehender harter Wintermonate nicht abreißen werden.

Infrastruktur gerät an ihre Grenzen

Wie lange die Kapazitäten insgesamt ausreichen, stehe in den Sternen wie auch die Entwicklung schwindender Kapazitäten in Schulen, Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen, auf die Klaudia Droste-Acocella, Schulleiterin der Friedrich-Ebert-Schule, mit dem Augenmerk auf Personalmangel und fehlenden Räumlichkeiten hinwies.

Die Leiterin des Dezernates V beim Landratsamt, Elke Zimmermann-Fiscella, erinnerte indes daran, dass die Aufnahme von bisher rund 2700 ukrainischen Flüchtlingen im Landkreis „relativ geräuschlos“ über die Bühne gegangen sei und dass zur Betreuung der Kinder aus der Ukraine „relativ viele ukrainische Lehrer“ eingestellt worden seien.

Unterm Strich endete die Info-Veranstaltung ohne konkrete Informationen mit dem Appell der Landrätin an die Bevölkerung, sich darauf einzustellen, größere Abstriche von gewohnt hohen Standards zu machen. „Die sind schon wegen des sich deutlich anzeichnenden Fachkräftemangels in Zukunft nicht mehr darstellbar“, sagte Dammann. Sie er ermahnte die Bewohner des Landkreises zum Umdenken. Unverzichtbar sei, aufkommende Schwierigkeiten sofort anzusprechen.

Ansprechpartner seien dafür die Leitung der Unterkünfte und die Kommunen. Und auch sie werde jede Mail beantworten, versprach Marion Dammann am Ende der Infoveranstaltung, nachdem auch Bürgermeister Dirk Harscher eindringlich darauf hingewiesen hatte, dass ein ehrlicher Umgang miteinander unumgänglich sei, wenn man die Herausforderungen in diesen unruhigen Zeiten meistern wolle.

Schopfheim (hjh). Bei der Infoveranstaltung zur Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Markus-Pflüger-Heim (MPH) in Wiechs kam auch die Situaion in Fahrnau zur Sprache.

„In der Tat“ habe der Landkreis die einjährige Nutzung der Container in Fahrnau zugesagt in der festen Überzeugung, dass die Rheinfelder Unterkunft gebaut werden könnte. Die Schwierigkeiten, die sich dort ergaben, habe kein Mensch vorhersehen können, sagte Landrätin Marion Dammann und versicherte nochmals, der Stadt Schopfheim dankbar zu sein, dass sie in dieser Sache damals eingelenkt habe.

Nun: Fahrnau wird laut Florian Kröncke vom Landratsamt „im ersten Quartal 2023 geräumt, sobald das MPH bezogen werden kann“. Zusammen mit der neuen Unterkunft in Brombach habe der Landkreis aktuell genügend Kapazitäten, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Aber klar sei auch, dass deutliche Signale „nach oben“ gesetzt werden müssen, die deutlich machen, dass es nicht so weitergehen kann.

Das Land Baden-Württemberg habe sein Aufnahme-Soll zwar noch längst nicht erfüllt. Aber die Zeiten von „Wir schaffen das“ seien vorbei, gaben die Behördenvertreter zu verstehen.