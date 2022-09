Schopfheim „Das ist eine Supermischung hier“

Daher trat sie für acht Monate eine Au-Pair Stelle im Süden von Irland bei Limerick an und besuchte eine Sprachschule. Sie berichtete: „Ich dachte, dass ich die Leute dort sicher gut verstehe, weil ich mein Englisch für gut hielt. Aber zunächst verstand ich wegen des Dialektes kein Wort.“

Viel Unterstützung kam von den Kindern der Familie, wo sie lebte. Nägelin sagte: „Kinder sind sehr dankbare Lehrer.“ Nach Beendigung des Referendariats in Hamburg wurden die Weichen für den Umzug in Richtung Süden gestellt. Ein Freund lebte in Kandern, und sie beschloss den Umzug in den Süden. Nunmehr war sie - mit Unterbrechung der Elternzeit - insgesamt zwölf Jahre beim Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen tätig.

Die 37-jährige verheiratete Konrektorin sagte: „Zu Beginn meiner Tätigkeit gab es sicherlich Schwierigkeiten mit der Kultur und der Sprache. Manche Eltern habe ich bei Gesprächen schlecht verstanden, und die haben auch mich nicht gut verstanden.“ Und weiter: „Aber ich habe mich hier immer wohlgefühlt, hier in den Bergen. Ich möchte auch nicht mehr zurück, hier beeindruckt mich das angenehme Wetter und die Kulinarik.“

Aus dem Bauch heraus

Alexandra Nägelin war nebenbei auch beim Schulamt als Fachberaterin für den neuen Bildungsplan im Jahr 2016 tätig. Sie sagte: „Ich war schon immer auf anderen Wegen unterwegs.“ Ihr Ehemann, der seinerseits als Konrektor im Meret-Oppenheim-Schulzentrum tätig ist, hatte von der Ausschreibung gelesen und sie entsprechend unterstützt. Er ist ohnehin gebürtiger Fahrnauer und habe ihr spontan mitgeteilt, dass sie nunmehr ihre neue Stelle gefunden habe.

„Aus dem Bauch heraus“ habe sie sich dann an Weihnachten beworben und erhielt schnell eine Zusage. Aber nicht nur Alexandra Nägelin startet zum neuen Schuljahr in Fahrnau, sie bringt auch gleich eine Schulanfängerin mit: Das Töchterchen Charlotte, sieben Jahre alt, beginnt ihre Schulzeit ebenfalls mit dem Dienstbeginn der Mama in Fahrnau.

„Hier bin ich nah dran“

„Ich bin froh, hier in einer kleineren Einheit arbeiten zu dürfen“, so Alexandra Nägelin.

Entgegen ihrer Lehrtätigkeit in Steinen, wo sie von der ersten bis zur zehnten Klasse unterrichtete, trifft sie hier nur Grundschüler an. Außerdem freut sie sich auf die neue spannende Tätigkeit in der Schulleitung.

Sie meinte: „Schön, auch mal die andere Seite sehen zu können, auch freue ich mich auf den Kontakt mit den Eltern.“

Die neue Konrektorin strahlte: „Hier treffe ich auf eine Supermischung, hier bin ich nah dran, und auf dieses Heimelige hier unter einem Dach freue ich mich sehr.“