Schopfheim Das Leben als Geschenk betrachtet

Eine wichtige Station im Leben des Komponisten, Geigers, Pianisten und Dirigenten war der Posten des Konzertmeisters (erster Geiger) beim damaligen SWF-Symphonieorchester in Baden-Baden. Hier startete seine Musikerkarriere, die eine Wendung erfuhr, als ihn Paul Sacher, der berühmte Mäzen für zeitgenössische Musik, nach Basel holte, wo Neininger 40 Jahre an der Musikakademie und an der Schola Cantorum unterrichtete. 20 Jahre war er danach ein gefragter Experte bei Abschlussprüfungen an der Musikhochschule.

Mit dem Collegium Musicum Schopfheim baute er nebenher ein ambitioniertes Amateurensemble auf, das er bis dieses Jahr ununterbrochen leitete. In all den Jahren hat er keine Probe versäumt. Viele Musiker aus der Region, aus Schopfheim, Todtnau, Grenzach-Wyhlen, Inzlingen bis St. Blasien spielten zeitweise in diesem 20- bis 25-köpfigen Ensemble mit.

Geprobt wurde jahrelang in St. Agathe in Fahrnau, die letzten Jahre im Hebelhaus in Hausen. Unter Neiningers Leitung fanden große Sinfonie- und Solistenkonzerte in der Stadthalle Schopfheim statt und in St. Michael traten namhafte Solisten aus Basel auf. Auch an gesellige Orchesterfeste im Hause Neininger erinnern sich die Musiker gern. Doch nicht die Konzerte waren das Wichtigste für den Dirigenten, sondern das Arbeiten an der Musik. Die Werktreue und die fundierte Einstudierung der Stücke lagen Neininger am Herzen; für die Musiker im Orchester war es immer faszinierend, wie viel er über die Musik wusste, wie gern er über die Werke redete und wie leidenschaftlich er lehrte.

Neininger selber sagte über sein Engagement mit Laienmusikern: „Mit Musikern zu arbeiten, die mit so viel Begeisterung dabei sind, das mache ich sehr gerne. Ich erarbeite jeden einzelnen Takt.“ Er war ein begeisterungsfähiger Mensch mit einer großen Gabe, Musik zu vermitteln und in Gesprächskonzerten auch dem Publikum zu einem tieferen Verständnis der Werke zu verhelfen.

In seinen früheren Jahren war er in renommierten Kammerensembles tätig. Neininger war Gründungsmitglied und zeitweise Konzertmeister der Cappella Coloniensis in Köln, Gründungsmitglied des Collegium Aureum sowie Mitbegründer und Ehrenmitglied der Deutschen Händel-Solisten am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Ende der 40er Jahre hat er kurzzeitig den Freiburger Bachchor geleitet. In seiner langen Zeit als Dozent für Musiktheorie und Satzlehre in Basel prägte er zahlreiche Studenten. In seinen aktiven Jahren hat er Konzertreisen unternommen bis nach Japan, wo 1987 ein Auftragswerk von ihm aufgeführt wurde und er eine Gedenkrede zu Hiroshima hielt.

Als charismatische Persönlichkeit hat sich Wolfgang Neininger auch für die rotarischen Ideale eingesetzt. 1959 wurde er Mitglied des Rotary-Clubs in Lörrach, 2006 war er Gründungsmitglied des Rotary-Clubs Schopfheim-Wiesental. Für seine Kulturarbeit wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ältere Schopfheimer werden sich erinnern, dass er fast bei jeder Inszenierung der Laienspielgruppe seiner Frau, der Schauspielerin und Regisseurin Marianne Neininger, im „Theater auf der Au“ für die Theatermusik sorgte und Stücke dafür komponierte.

Den vielseitigen Musiker, der sich in späteren Jahren auf die Lehrtätigkeit und das Dirigieren konzentrierte, begleitete die Leidenschaft für die Musik ein Leben lang. Positiv denken war seine Lebensphilosophie: „Ich nehme jeden Tag als Geschenk, habe keine Angst vor dem Tod.“ Mit ihm ist ein großer Musiker gegangen.