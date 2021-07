Schopfheim Das Leben in wachsenden Ringen

Im Rahmen des Festgottesdienste erhielten die Jubilare eine Urkunde mit dem einstigen Konfirmations-Spruch, und die Diakonin erneuerte den Segen. In ihrer Predigt nahm sie den Spruch des Dichters Rainer Maria Rilke „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“ als Grundlage, um sich aus dem christlichen Blickwinkel mit dem Leben im Allgemeinen und dem der Jubilare im Besonderen zu beschäftigen. Wie ein Baum, der sich nährt vom Regen und den Nährstoffen des Bodens, der tief verwurzelt ist und so den Stürmen des Lebens standhält, entwickle sich Leben. Jahr für Jahr wachse der Mensch innerlich und äußerlich.

Wie bei Bäumen lege sich auch beim Menschen ein Jahresring über den anderen. Was im Alter von 14 Jahren einmal wichtig war, Träume oder Sorgen, das ist tief drin noch da und doch zugleich überlagert von den Aufgaben und Freuden anderer Jahre, etwa der Zeit der Berufsausbildung, dem Auszug von daheim, der Familiengründung. Aber auch Jahre mit dem Gefühl, funktionieren zu müssen, scheinbarem Stillstand und der Sehnsucht nach Veränderung. „So unterschiedlich wie die verschiedensten Bäume sind Ihre persönlichen Biografien - und doch wird es in jedem Leben Schönes und Schweres gegeben haben und in beidem auch Wachstum“, sagte die Diakonin.