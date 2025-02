Schopfheim: Das Museum für die Zukunft aufstellen

Begrenzte Kapazitäten

Für eine engere Taktung in Sachen neuer Sonderausstellungen indes reichen die personellen Ressourcen schlicht nicht aus, argumentiert Baiker. Schließlich müsse auch die Modernisierung des Ausstellungsbetriebes und die Sammlungsarbeit bei geringen personellen Ressourcen bewältigt werden. Konkret: Das Museum verfügt über eine hauptamtliche Stelle. Auf ein Jahr befristet, ist zusätzlich eine halbe Registrarsstelle für Registrierung und Inventarisierung im Museumsmagazin eingeplant.

Sonderausstellungen

Besagte Sonderausstellung „Soll das weg? Sammeln in unsicheren Zeiten“ rückte Rolle und Bedeutung von Museen und Archivarbeit provokant und hintersinnig in den Fokus. Die Ausstellung vermittelte einen Einblick in die Sammlung eines Museums, das Alltagsobjekte genauso sammelt wie teure kunstgeschichtliche Exponate. In der ersten Phase wurden Objekte aus dem Museumsfundus - Spielzeug, Werbeträger, kitschig anmutende Öldrucke – ohne weitere Einordnung gezeigt; das Publikum war ausdrücklich um Stellungnahme zur Titelgebenden Frage „Soll das weg?“ – und antwortetet durchaus öfter mit einem beherzten „Ja, soll es“. In der zweiten Phase dann waren den Objekte Hintergrundinfos beigegeben – und änderten die Dinge grundlegend. Deutlich wurde so, welch große Rolle der Einordnung und Vermittlung zukommt, wenn es darum geht die Bedeutung und Aussagekraft einzelner Objekte aufzudecken und Geschichte be-greifbar zu machen.