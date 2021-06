Schopfheim „Das sind Unterstellungen“

1.) Auf dem Privatgelände, das sich schon seit Jahrzehnten in Besitz des Investors befinde, sollte eine zweite Wiesen-Kindertagesstätte entstehen? „Davon wusste der Grundstückseigentümer bis heute noch gar nichts. Gibt es dazu schon Pläne, die jemals publik wurden? Oder ist das nur ein Wunsch?“, heißt es in der Stellungnahme des Investors.

2.) 1,9 Hektar sollen von Grünfläche in Bauland umgewandelt werden? „Die Zahl entspricht auch nicht der Wahrheit. 1,35 Hektar sollen Bauland werden, der Kanal mit der restlichen Fläche soll unter anderem renaturiert werden.

3.) Handelt es sich wirklich um unbebaute Wiesen - respektive Grünfläche? „Nein, denn mit dem Turbinenhaus sind die betreffenden Grundstücke zu Teilen schon bebaut. Zudem gibt es auch einen rechtskräftigen Bebauungsplan im Kanalbereich, auf dem bereits Bauplätze ausgewiesen sind. Das müsste den Grünen bekannt sein“, so der Investor.

4.) Eine weitere unbelegte Mutmaßung sei die Behauptung der Grünen, es werde mit 300 bis 400 Autofahrten durch die beiden Erschließungsstraßen gerechnet. „Auf welche Statistiken wird sich hierbei gestützt?“

Der Investor habe jüngst eine Wohnanlage mit 185 Tiefgaragen-Stellplätzen in Bad Säckingen gebaut (in Schopfheim wären es nur wenige Stellplätze mehr). Weit über 50 Prozent der Autos in dieser großen Tiefgarage würden dabei täglich nicht bewegt. Die Realität sehe eher so aus, dass nur bis zu 150 Autofahrten in lediglich einer Erschließungsstraße (Bergseestraße) in Bad Säckingen verzeichnet werden.

Zum besseren Verständnis teilt der Investor, eine Immobilien GmbH mit Sitz in Bad Säckingen, mit, dass diese im Bremt als Bauträger auftreten werde. Das Grundstück sei schon seit 1952 im Privatbesitz der Familie. „Es wurde ergo nicht gekauft, um es, wie der BUND unter anderem vermutet, von einer schnell erworbenen Randlage zu einem Baugebiet zu kommen.“

Der Investor: „Solch eine Aussage des Grünen-Ortsverbands dient vielleicht einer gewissen Polemik in der kommunalen Politik, ist aber letztlich rufschädigend.“