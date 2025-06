Schopfheim: David Drain stellt in der Kulturfabrik aus

Manifestationen der Einfachheit

Die drei größeren Formate, die schon bei anderen Ausstellungen Drains faszinierten, sind gleichsam ein Wegweiser für die neuesten Arbeiten des in Hausen im Wiesental lebenden schottischen Malers. Die Trilogie kann man in ihren blauen Farbwerken durchaus als spirituell anmutende Meditationsbilder bezeichnen. Es sind malerische Manifestationen der Einfachheit, kombiniert mit feinen Nuancen in Farbe und Form. Und sie führen auf direktem Wege zu den ganz neuen Arbeiten aus diesem Jahr, der Serie „Lanark“, frisch aus dem Atelier in die Werkschau gebracht.

Serie „Lanark“ ist reduzierter als Bisheriges

Der Titel verweist auf die Kleinstadt im Süden Schottlands, in den schottischen Hügeln, wo Drain aufgewachsen ist. In dieser Reihe hat er persönliche Erinnerungen seiner Kindheit, der Landschaft, der Menschen, der Ereignisse in abstrakter Form umgesetzt. In diesen vier aktuellen Bildkompositionen ist die Farbe Schwarz ganz wichtig, die Drain erstmals in dieser starken Art verwendet, was den Bildern noch mehr Tiefe und Aussagekraft verleiht.