Schopfheim: Den Hohe-Flum-Turm im Blick

Brunnen seien für das Mikrokloma wichtig. Darauf hat Anna de Caprio in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Wiechs. Arne Wagner verwies auf die öffentlichen Wasserquellen in Fahrnau und meinte, das Brunnen wichtig seien, um sich zu erfrischen. Das sehen auch die Ortschaftsräte so und haben daher schon vor einiger Zeit entschieden, dass in Wiechs keine Brunnen geschlossen werden.