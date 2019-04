Schopfheim Denkwürdiges Konzert zum Abschied

So etwa ein wehmütiges „Time to say goodbye“ auf Volker Ewerts Trompete. Und man sah zwei Herren, die sich am Ende „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ voneinander trennten: Benjamin Brenzinger, der Vorsitzende des Musikvereins Fahrnau, und Gordon Hein, der seinem „exzellenten Orchester“, das er in den zurückliegenden fünf erfolgreichen Jahren zu höchsten Weihen führte, den Rücken kehrte, um „einer Zukunft mit etwas mehr Freizeit neben dem Beruf und meinen anderen musikalischen Engagements“ entgegenzusehen.

Es war also einiges los beim Frühlingskonzert der Fahrnauer Musiker am Samstag in der Schopfheimer Stadthalle. Für Hein und für seine Schützlinge gab es am Ende stehende Ovationen eines begeisterten Publikums. Der rauschende Beifall war Lohn für einen in jeder Beziehung denkwürdigen Abend, der sich nahtlos einreihte in die übrigen Projekte Gordon Heins, in eine Kette von unvergesslichen Konzerterlebnissen. Natürlich hatte er sich auch zu seinem Abschied Außergewöhnliches einfallen lassen, darunter das Experiment „Tagebuch der Anne Frank“, mit dem der Musikverein – „ohne politisch zu sein oder werden zu wollen“ – mahnte, „wachsam“ zu sein und die Wiederholung dessen zu verhindern, was in den Jahren nach 1933 unter deutscher Flagge passierte. Die ernsten Töne aus der Feder von Otto M. Schwarz unterstrichen eindringliche Worte der Basler Erzählerin Claudia Adrario als „Erzählerin“ und das grandiose Violinenspiel des Schönauers Tobias Schlageter.