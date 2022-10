Schopfheim „Denn am Ende zählt der Mensch“

Jeder möchte am Lebensende würdevoll begleitet und gut versorgt werden. Hospizarbeit und Palliativversorgung kümmern sich darum, dass genau das möglich ist. Darum arbeitet der ambulante Hospizdienst Schopfheim & Wiesental eng mit dem Palliativnetz Lörrach sowie weiteren ambulanten und stationären Einrichtungen der Palliativversorgung zusammen. Das kostenfreie Angebot des ambulanten Hospizdienstes unterstützt Betroffene und Angehörige in allen Fragen der Palliativversorgung und schenkt vor allem durch das leidenschaftliche Engagement der Ehrenamtlichen Zeit, Zuwendung und Aufmerksamkeit.

Kostenfreies Angebot

Der ambulante Hospizdienst wird beim „Seniorentag“ am Samstag, 8. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in der Stadthalle mit einem Infostand vertreten sein. „Wir freuen uns schon auf die Gespräche mit hoffentlich vielen Interessierten“, so die Koordinatorinnen. Denn am Ende zähle der Mensch.

Der ambulante Hospizdienst richtet sein Angebot der Beratung und Begleitung an Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und an Hochbetagte in Schopfheim und im ganzen Wiesental. Anfragen können vom Betroffenen selbst oder in dessen Auftrag, beispielsweise auch von Angehörigen, Ärzten oder Pflegekräften, an den Hospizdienst gerichtet werden. Das Angebot ist kostenfrei.

Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter besuchen die Menschen auch in Corona-Zeiten zu Hause, im Krankenhaus oder auch in Wohnangeboten für Senioren und in Pflegeheimen.

Spendenkonto:

Diakonisches Werk im Landkreis Lörrach

IBAN: DE71 5206 0410 0105 0204 33

Evangelische Bank eG

Verwendungszweck:

Ambulanter Hospizdienst Schopfheim & Wiesental (bei Bedarfbitte Namen und Adresse angeben)

Kontaktdaten:

Ambulanter Hospizdienst Schopfheim & Wiesental

Diakonisches Werk im Landkreis Lörrach, Hauptstraße 94, 79650 Schopfheim,

Tel. 07622 / 697 596-50 (Anrufbeantworter), E-Mail: hospizdienst.schopfheim@diakonie.ekiba.de

Koordination: Sofie Harscher, Kerstin Wunderle

Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 9 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung.