Schopfheim Der ganze normale Alltagswahnsinn

Schopfheim. Martina Schwarzmann, die allseits beliebte und vielfach preisgekrönte Kabarettistin mit trockenem Humor und unbestechlichem Blick für die Tücken des Alltags, präsentiert ihr sechstes Bühnenprogramm „Genau richtig“.

So poetisch, wie geraderaus überhaupt sein kann, erzählt und singt die Schwarzmann vom Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens, das sie nach wie vor voll im Griff hat, wenn sie gerade nicht auf der Bühne steht oder sich auf der Flucht vor Instagram und Facebook im Wald versteckt beziehungsweise auf dem Klo, wo sie schnell im Erziehungsratgeber nachschaut, ob man Kinder erpressen darf.

Dass die charmante Oberbayerin dabei mit knapp Vierzig noch ganz nett ausschaut für ihr Alter, mag daran liegen, dass sie mit drei Kindern und einem Landwirt als Mann gar keine Zeit findet, mit dem Saufen anzufangen. Stattdessen kämpft sie weiterhin unerschrocken mit den Widrigkeiten des alltäglichen Lebens. Und wenn die Waschmaschine mal wieder einen Schuh verschluckt hat, wirft sie den anderen einfach auf der Autobahn aus dem Fenster.

Reife Bananen kratzt sie aus dem Toaster, um ihren Kindern anschließend zu erklären, dass zwar alte Semmeln darin wieder knusprig werden, die Bananen aber nicht. Da kann man durchdrehen oder lockerbleiben – passiert ist es eh schon.

Die Zuschauer hingegen werden nach diesem Abend froh sein, dass es bei ihnen nicht so zugeht. Zudem wird den Besuchern bei selbstgemachtem Eierlikör in Zukunft schlecht werden, sofern sie genügend Fantasie mitbringen. Falls das Publikum dann noch wissen will, was „Ihr g´heads doch alle mit Katzndreck daschossn“ auf Englisch heißen könnte, dann ist es bei Martina Schwarzmann „genau richtig“.