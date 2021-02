Schopfheim „Der Gesellschaft etwas zurückgeben“

Geboren wurde die Jubilarin am 26. Februar 1951 als eines von sieben Kindern einer Handwerkerfamilie in Sulzburg im Markgräflerland. Die Familie zog später in den heutigen Kanderner Ortsteil Wollbach. Dort wuchs Heidi Koch auf, ging später auf die Kanderner Realschule und lernte den kaufmännischen Beruf nach dem Besuch der Wirtschaftsschule. Die junge Frau bildete sich weiter zur Buchhalterin, legte auch die pädagogische Eignungsprüfung ab und machte ihren Fachwirt im Handel. Als selbstständige Geschäftsführerin arbeitete sie viele Jahre für ein Lörracher Großhandelsunternehmen, wo sie auch an die 80 junge Menschen ausbildete. Zuletzt und bis zum coronabedingten Ausscheiden arbeitete sie in einem Kanderner Hotel-Restaurant in der Verwaltung.

Heidi Koch war der Liebe wegen 1972 nach Schopfheim gezogen, wo sie später den Fahrnauer Klaus Malnati heiratete. Sie erinnert sich noch gut daran, dass die Eingewöhnung in Schopfheim eher holprig verlief. Über ihre sportliche Ader und ihren Humor und durch Mitgliedschaft zuerst in der TSG und bei den Enningern, die sie Ende der 80er Jahre mitgegründet hatte, habe es aber „gelebte Integration“ gegeben, wie Heidi Malnati sagt.