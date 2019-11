Schopfheim Der große Glanz der Treue

Schopfheim. Seit Gründung des Unternehmens in den 70 Jahren habe man gemeinsam viel erlebt und sich weiterentwickelt, so Thomas Krückels. Das Engagement zuverlässiger Mitarbeiter sei die Basis für Erfolg und Wachstum eines Unternehmens. Zu einem besonderen Anlass wie einer Jubilarfeier dürfe man auch gerne einmal in der Vergangenheit schwelgen, jedoch lebe man im Hier und Heute, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Thomas Krückels schloss in seine Dankesworte für die langjährige Unterstützung und Tatkraft auch die Partnerinnen und Partner der Jubilare ein, denn „neben einem erfolgreichen Mitarbeiter steht ein starker Partner“.

„Treue und Loyalität sind der Kitt, der alles zusammenhält“, so IHK-Geschäftsführerin Johanna Speckmayer, die einen launigen Vergleich zwischen Arbeitsverhältnis und Lebenspartnerschaft zog: Wichtig seien in beiden Fällen Verlässlichkeit und Sicherheit. Wertvolles Expertenwissen, über das langjährige Mitarbeiter verfügen, sichere den Fortbestand eines Unternehmens. Johanna Speckmayer hatte die IHK-Urkunden für die Mitarbeiter mit 25 und 40 Jahren Betriebszugehörigkeit im Gepäck und schloss mit einem Zitat von Augustinus: „Das Geld hat seinen Glanz, größer ist aber der Glanz der Treue“. Bei so einer stolzen Anzahl von Jubiläen habe Dreistern vieles richtig gemacht.