Schopfheim: Der Kartenvorverkauf für die Fahrnauer Fasnacht startet

Bis zur Fasnachts-Verbrennung am Dienstag, 4. März, 19.11 Uhr, steht Fahrnau ganz im Zeichen der Narren. Dann heißt es lautstark Abschied nehmen von den tollen Tagen. Wenn am Abend vor dem alten Fasnachtssonntag am Samstag, 8. März, das Schiebefüür am Hühnerberg entzündet wird, gehört die Fasnacht 2025 der Erinnerung an. Ein beliebtes Erinnerungsstück sind jedes Jahr die Dorfschellen, mit denen die Düfzelgeister am Samstag, 22. Februar, in Fahrnau von Haus zu Haus ziehen.

Die Tickets für die Zunftabende sind ab dem 2. Januar bei Lisa Strittmatter unter Tel. 07622 / 69 72 59 8 erhältlich. Sie kosten zwischen 14 und 16 Euro.