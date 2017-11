Schopfheim Der Kindersegen hat seinen Preis

Von Werner Müller

Einfach nicht genug: Obwohl die Markgrafenstadt ihr Angebot an Kindergartenplätzen ständig ausweitet und mittlerweile jährlich mehrere Millionen Euro für die Kinderbetreuung ausgibt, kommt sie der Nachfrage kaum hinterher.

Schopfheim. Der anhaltende Kindersegen hat denn auch seinen Preis. Um den zu erwartenden Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen für die kleinen Schopfheimer in den kommenden fünf Jahren zu stillen, sollte die Stadt, die erst kürzlich eine zweite Waldkindergartengruppe sowie einen Naturkindergarten in Betrieb genommen hat (wir berichteten), noch einmal eine neue Kindertagesstätte mit vier Gruppen errichten.

Dieses Vorgehen empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat jedenfalls in einer Vorlage für die kommende Sitzung am 13. November. Sie reagiert damit auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion bezüglich des Bedarfs an Kita-Plätzen für den Zeitraum bis zum Jahr 2022. In der Zusammenstellung der einschlägigen Zahlen seien die Neubaugebiete mit den zu erwartendenden Einwohner- und Kinderzahlen bereits eingerechnet, heißt es in der Vorlage weiter.

So rechnet man im Rathaus allein mit Blick auf die Wohnbebauung in Schleife, Eisweiher, Dammweg, Roggenbachstraße (Gardner Denver) und Schlattholz mit bis zu 116 Kindern unter drei Jahren (U 3) und 155 älter als drei Jahre (Ü3).

Für einen neuen, viergruppigen Kindergarten schlägt die Verwaltung folgende Aufteilung vor: eine Ganztagesgruppe für Kinder Ü 3 (20 Plätze), zwei Gruppen (44 Plätze) mit verlängerten Öffnungszeiten ebenfalls für Ü3-Kinder sowie eine Krippengruppe in Ganztagesform für U3-Kinder (zehn Plätze). Das erfordert laut Berechnungen des Rathauses zusätzliches Personal in Form von Erziehern (10,7 Stellen), einer Hauswirtschaftskraft (40 Prozent), einer Reinigungskraft (41 Prozent) und einem Hausmeister (15 Prozent.

Derzeit verfügt die Stadt über 661 Plätze für Ü3-Kinder und kann damit den Bedarf zu knapp 89 Prozent decken. Ziel sei eine Quote von 97 Prozent, heißt es in der Vorlage.

Für die U3-Kinder sind in Schopfheim derzeit in städtischen, kirchlichen und freien Einrichtungen 123 Plätze vorhanden. Das entspricht einer Bedarfsdeckung von 27 Prozent – angestrebt seien freilich 34 Prozent.

Insgesamt bestehen laut Auflistung der Verwaltung 37 Kindergartengruppen in der Stadt, davon sind fünf Ganztags und acht Krippengruppen. Bei den restlichen 24 Gruppen gelten unterschiedliche Betreuungszeiten, von verlängerten Öffnungszeiten über Regelzeiten bis zur Halbtagsbetreuung.

Unterm Strich beschäftigt die Stadt 90 Erzieher/innen in 14 Einrichtungen sowie acht Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte. Für die Inklusion seien derzeit 1,13 Kräfte vorhanden, für die Sprachförderung 1,88.

Die Verwaltung weist außerdem darauf hin, dass die neu hinzukommenden Kinder „ständig wachsenden Förderbedarf“ hätten.

Wo der neue Kindergarten hinkommen soll, will der zuständige Fachbereichsleiter Jürgen Sänger noch nicht verraten. „Wir haben einen zentralen Platz im Auge“, das ist alles, was er sich entlocken lässt. Die voraussichtlichen Baukosten schätzt er auf 2,5 bis drei Millionen Euro – die damit verknüpften zusätzlichen Personalausgaben gar nicht eingerechnet. Schon jetzt muss die Stadt für die Kinderbetreuung jährlich 3,5 Millionen Euro an Zuschuss abzwacken.